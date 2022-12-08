仔仔一堂｜十男齊集開船P晒肌　為王賢誌慶生兼真情剖白

由王賢誌(Vinci)監製及主持、一連二十集的 J2 綜藝真人騷節目《仔仔一堂》以「絕不歧視愛情」為中心思想的《仔仔一堂》，找來十名外型、學歷及事業等條件不俗的仔仔參與拍攝，包括「型男混合體」Andrew、「187 花美男」 Carson、「可愛兜風耳」HoHo、「陽光男孩」Juzco、「嫰版王浩信」Louis、「Young 版尊龍」 Ray、「純愛莫少聰」Nelbon、「害羞台男」Kevin、「型男主廚」Kenny 及「柔情版香取慎吾」Howard。

話就話發火啫,但其實成個過程都搞笑又好玩架,亦都感受到 Vinci 同 Juzco 好啱 嘴形同玩得。

本周節目重點圍繞重頭戲—為期三天的船 P，十位仔仔除了會為「主理人」Vinic 慶祝生日外,更會在船上大玩搞笑遊戲及作出真情剖白,而大懲罰環節中的「長命滑梯」更是觸目驚心，玩到仔仔們咿嘩鬼叫,內容感動過癮兼而有之。而談到最大亮點,絕對是一眾仔仔的強勁胸肌及腹肌。十位之中,以游水教練 Kevin 及花美男 Carson 身形最為完美,前者腹肌線條顯眼，後者除了本身坐擁超強身高,倒三角完美體態亦令人艷羨。至於「人氣王」Louis 雖然身形不及 Kevin 和 Carson，但據其拍擋 Juzco 引述,Louis 擁有八格腹肌,認真屈機!而眾人之中身形公認最差的，則一致裁定是 Ray，連他自己亦覺自己身形排包尾,相當搞笑。昨晚一集播出的船 P 兩大遊戲亦相當過癮,先說「矇眼搵拍檔」環節,分了組的仔仔需分別憑藉摸耳仔、鎖骨、手臂、腹肌及小腿去尋覓自己的拍檔，結果只有摸小腿的 Kevin 及 Howard「任務失敗」，要接受㵦滑梯大懲罰，Howard 更玩到臉容扭曲,令人捧腹。第二個遊戲則主要測試仔仔們的合拍指數,最終 Ray 與 Juzco「神同步」成功過三關，惹來一地花生。

Vinci 一度興奮到跣咗落地。

其實 Ray 與 Juzco 絕對是第六及第七集焦點所在，而肇事者則是 Vinci。事緣上星期 Juzco遭 Vinci 踢爆與 Ray 私下約會，頓時惹來遍地花生，「JR」不斷成為眾人取笑對象;大感氣結的 Juzco 為此先後向 Vinci「咆哮山莊」，其中一幕較為精彩的「罵戰」是 Juzco 被取笑與 Ray 撞樣，不甘一再被擺上枱的 Juzco 遂向 Vinci 投訴謂:「最衰都係你,造謠又係你!」Vinci 聞言淡定反擊:「唔使咁大聲!我只係講出大家唔敢講嘅嘢啫。」之後 Vinci主持遊戲期間,竟一度忘記 Juzco 名字，令 Juzco 大感無奈,Vinci 則搞笑地死撐謂:「好亂呀,你知你同 Ray 愈嚟愈似樣吖嘛。」Juzco 聞言即氣結升級並反擊:「咩主理人嚟架?!」場面搞笑。由於 Juzco 睇得、Talk 得又玩得，節目開播後贏得不少支持，本身坐擁逾十萬 IG Followers 的他,更被譽為節目「氣氛」MVP。不說不知道的是,Juzco 除了性格可愛,真身更是愛心爆棚，無論是直播期間或是節目中，都經常能看到他和他的寵物甜蜜互動,相當有愛！