MC張天賦見到周秀娜超怕醜　直認曾看過女神寫真：行個街都見到！

MC張天賦今日（8日）以嘉賓身份現身中環碼頭出席品牌酒會派對，並即席在酒會上現場唱出《老派約會之必要》和《反對無效》的英文版《How Many Times》兩首代表作。下月即將在紅館開演唱會，MC坦言雖然平時自己非常喜歡飲酒，不過為了保持自己的最佳狀態和身形都需要嚴格戒酒、戒澱粉質和糖份：「我冇特別磅重，但已經好顯著㗎啦，我身邊都好多朋友同我講我瘦咗！」

MC和周秀娜今日一同出席品牌酒會派對。（陳順禎 攝）

酒會上還有另一位重量級嘉賓周秀娜，MC第一次近距離見到女神級人物馬上變得很害羞不敢直望對方：「我哋冇乜點傾偈，佢好cool啊，我哋唯一傾嘅就係我哋行埋嚟嘅時候我問佢『你左邊面定右邊面啊』，咁咋！咁係高度問題吖嘛......拍太埋就太明顯喇，我要行前少少！」周秀娜在訪問上表示非常欣賞MC，自己電話入面都有不少MC的歌曲，MC笑言自己亦很喜歡對方，被問到有沒有看過娜姐的電影作品或寫真，他大方表示：「嘩！其實一定有嘅，無論係之前嘅廣告啦，電視都有，或者行個街都見到！」對於娜姐公開表示買不到MC演唱會門票，他聞言即拍心口表示：「如果佢真係有咁講，我相信公司一定會安排！」

MC在酒會上現場唱出《老派約會之必要》和《反對無效》的英文版《How Many Times》。（陳順禎 攝）

演唱會門票將於本月20日正式開賣，不過現時網絡上已經出現不少黃牛以天價兜售門票的情況，MC呼籲各位歌迷不要太容易相信他人而受騙，又承諾為了無法成功買飛入場的歌迷，會盡量爭取加場、抑或增設live stream形式轉播演唱會。有傳聞指他為了演唱會而推了兩部電影的演出，MC坦言並不清楚：「公司都知我要籌備演唱會，又要排舞，我諗可能檔期上面未必能夠遷就到。」