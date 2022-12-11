專訪｜MC張天賦踏紅館舞台　兌現與亡父承諾︰相信佢會睇到

由麥花臣、Music Zone、九展Star Hall再到紅館，張天賦（MC）過去兩年一直刷新自己的事業里程碑。他曾表示參加《造星》是為證明自己係得嘅，如今遠超預期，整體來說，MC認為是一個充滿運氣的夢。「係會有無形嘅壓力，有人會覺得『你而家就紅館，咁之後呢?』」



個唱以《This is MC》為名， MC希望將自己喜歡嘅音樂帶給觀眾。「只要睇完佢哋開心，享受兩個多小時，我就已經好足夠。」 （梁碧玲攝）

回想公司同事向自己提出入紙申請紅館，MC以為對方在開玩笑，更爽快表示「搞得掂」，直到要簽文件，他才意識到事件的真實性，開始擔心、緊張。「我未出道時真係唔知原來麥花臣可以搞騷，自己亦冇咩睇騷經驗，唔知原來九展有一個場地可以表演，所以今次真係好似發夢一樣。以前自己係台下觀眾，而家台上表演係自己，而且作為一位歌手，會想踏上更大嘅舞台，而家好似一步步成長，向不同嘅新場地、新目標進發。」

MC表現今次有為後援會爭取較多門票，無奈未能做到實名制。（梁碧玲攝 ）

為了感受氣氛，上月特地在KKBOX風雲榜跳唱新歌《Overkill》，不過跳舞向來不是MC的強項，所以一開始他是抗拒的。「一開始我係話唔跳，同事話『唔得，一定要跳』咁就試一次，頂硬上，我都畀自己合格，都幾enjoy。」會否朝跳唱歌手進發，MC即時耍手擰頭：「真係好辛苦，排一隻舞、做好每一個動作、再唱埋歌，係非常辛苦，所以……希望自己有多啲時間去準備。」基於對自己的一份執著與認真，所以MC不認為《This is MC》是《造星》後的另一大project。「就算係一首歌都好，自己都會好在意。而家唯一擔心係因為做show唔同做音樂，前者要有舞台效果、主題去令件事好睇，所以都要多啲去請教其他人。」

MC出道9個月在Music Zone關騷 ，當時兩場門票都火速售罄。（資料圖片 ）

新人光環漸漸退去的同時， MC迎來了事業的新一章，他坦言會有無形的壓力，尤其是當被問到「紅館之後？」他說：「我唔覺得拎單單一件事去衡量係咪進步、或者係咪去到終點。我只係咁啱有呢個機會去一個舞台唱歌畀大家聽，音樂路上，我依然有好多嘢要去嘗試、去突破。」仍記得兩年前在華納訪問MC，當時他不時偷看工作人員的眼色，完成訪問後更直呼「好緊張」，如今輕鬆到隨時翻白眼，這也算是成長吧！「曾經我會覺得即使我係歌手或者公眾人物，我都可以如常地生活，但出道兩年，經歷好多嘢、學到好多嘢，發現真係唔能夠好似一個普通人咁。但我目標係希望盡可能做返最原始嘅MC，呢兩年最大改變係心態上，如何去承受壓力、用咩心態去面對事情。」

早前在《KKBOX風雲榜》首次公開演唱會主題曲《Overkill》，雖然係被迫同頂硬上，但MC話收貨。（資料圖片）

問到可有想改善但仍未做到的項目時，MC認真想了一會：「懶。幸好公司會有目標或者項目令我去努力，如果唔係我會冇咗方向感。同埋而家越來越踏實，知道我為咩而奮鬥努力，同埋會set目標畀自己。」所謂人紅是非多，由《造星》負評王，到行超市行到被封為「下個陳冠希」、《記憶棉》被強行落榜、歌迷會管理員的出位言論，問到如何消化負面情緒，MC說：「其實好多時係無可避免，坦白講出道後，當你好多嘢要面對、發生啲唔係想像中咁好嘅事時，一定有啲地方覺得委屈、脆弱、唔公平，好想去交代、為自己辯護，但呢個身份唔能夠做到以上所講嘅事，同埋冇可能同全部人交代。即使交代咗，人哋未必會信你，所以只能夠做好自己，對得住自己、過到自己嗰關就可以了。」

「26歲之前要完成嘅事同目標我未好似未做到咁⋯⋯」想知MC曾經嘅目標？即去睇片。（梁碧玲攝）

MC曾透露參加《造星》是為了向家人證明自己係得嘅，年初他贏得「叱咤樂壇生力軍男歌手」金獎，在台上向亡父高呼：「老竇，我得咗喇！」下月將踏上紅館舞台，問到有什麼要向爸爸訴說，他沉思了一會：「當時好多人反對我參加《造星》，只有嗲哋係最支持，好記得佢講過『即使你做一個乞丐都好，只要你全心全意、鍾意做，你對自己唔後悔，咪去做囉』所以我當時係點都要試，當時畀自己目標係去到40強，臨出局時可以同佢講番句『我都叫努力咗』，但好無奈去到18強嗲哋過咗身。有咩說話要同佢講……我應承過佢做嘅嘢，而家一直都兌現緊，每一個演唱會我都會留飛畀佢，我相信佢會睇到。」至於張媽媽，MC表示表示因工作關係，比以往少了陪伴對方，但都盡量每星期見一次面。「噚日同佢食完飯，我同佢都會不約而同地以好彩去形容自己。因為我以前係一個好叛逆嘅小朋友，佢好擔心，到之後入行，佢都會覺得係好困難，所以而家有咁多人支持、咁多人鍾意聽我歌係好彩。」MC今年的生日願望，並非可以擁有更多好彩，而係唔好浪費時間⋯⋯華納高層應該隨時都可以幫佢實現！

HAIR : Cliff chan @ hair corner k11 musea

MAKE UP : Tammy Au

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