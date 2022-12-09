周秀娜遇MC張天賦即變小粉絲　台下聽歌聽到超陶醉：佢唱歌好好聽

周秀娜（Chrissie）與MC張天賦一同以嘉賓身份現身中環碼頭出席品牌酒會派對，首次現場聽到MC唱歌，台下的娜姐聽得非常陶醉，訪問時更自爆自己很欣賞對方的歌喉，不過卻擔心買不到其下月舉行的紅館演唱會門票：「我覺得佢唱歌好好聽，其實我手機入面都有長期播佢嘅歌！因為佢嚟緊會開演唱會，咁我講咁多呢，其實都係諗住幫我朋友問下有冇飛，哈哈！我之前都冇同佢合作過，今次係第一次遇到，我哋唔算係認識嘅，我又冇同人合作過，都唔好意思問佢。」



MC和周秀娜今日一同出席品牌酒會派對。（陳順禎 攝）

娜姐14年前曾經與Tommy和關婉珊合作過合唱歌《一世朋友》，又曾分別與Bro5及OctoBeez合唱過2010年世界盃打氣歌《World Wide Wild》及電影《熱浪球愛戰》的插曲，會否有意再出山與MC或其他歌手一同合作推出合唱歌？她聞言即時耍手擰頭：「呢啲陳年往事就唔好提啦！我覺得我自己都係聽人唱歌啱啲，我做聽眾好啲，我驚我唱歌嘅話，唉，我都係專心搞好我嘅做戲事業啦！」

周秀娜第一次聽到MC現場唱出《老派約會之必要》和《反對無效》的英文版《How Many Times》，忍不住拿出手機拍片，聽到非常陶醉。（陳順禎 攝）

十月底娜姐在馬來西亞椰殼洞拍攝電影《爆裂點》時發生意外，當時因暴雨導致水位極速升高，包括周秀娜及譚俊彥在內逾30名攝製團隊等被困洞內而需要報警求助，娜姐憶述當日是拍攝自己煞科戲的日子，然而卻突然落大雨，水位更突然由腳眼升至腰位，非常驚險：「本身嗰場戲都係講啲生離死別，冇諗過最終係拍唔到，導演、監製都話快啲執嘢走！嗰陣時都未識驚其實，但去到後尾見到當地人拎晒啲繩要我哋拉住行，我落到水就發覺啲水好急好急，唔拉住條繩基本上你成個人係會被沖走，真係幾危險！」

周秀娜笑言好想問MC拿演唱會飛，不過因為兩人並不認識而問不出口。（陳順禎 攝）

她又坦言當時確確實實感受到與死亡最接近的一刻：「嗰一刻咁啱真係拍緊死亡嘅嘢，覺得原來真係世事無常，有啲意外真係你估計唔到嘅。」不過，她又覺得這次的經歷非常難忘，如果不是因為拍戲都不會遇到這些事。

點擊觀看更多現場精彩圖片：