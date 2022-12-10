菊梓喬自爆曾做小三長達幾年竟懵然不知　被對方好演技瞞騙傷透心

菊梓喬（Hana）入行多年鮮有公開談及感情事，又或是公開認愛，早前與吳卓羲傳緋聞亦未有正面回應。對感情事一向低調的她，日前為無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》擔任嘉賓，接受主播許文軒（Edmond）訪問時，當談到推出新歌《隨意瞞》的感受，Hana竟自爆自己曾經做過人第三者。

Hana表示：「一見到歌詞，使唔使咁度身訂造？句句都好似經歷自己每段嘅感情咁。通常都覺得被騙係受害者，但其實自己有得揀離開，就係因為自己唔捨得，連自己都呃埋自己，呃自己先至最痛。」激罕剖白了過往的感情世界，揭露了不為人知的情路經歷，而新歌內容正正就是她的寫照，難怪她唱得如此投入。

Hana被問到哪次被傷害得最深，她說：「有次嘅經歷好恐怖，佢每逢大時大節都話要開工，但我相信佢，冇Check佢，連電話都唔睇，點知拍拖幾年之後，先至發現佢原來一直都有個女朋友，佢講大話我完全發覺唔到，佢不停做戲我都唔知，自己無啦啦被成為第三者，因為真係接受唔到所以離開。」Hana直言那次被對方瞞騙真的傷透心。她又指自己一直不愛拿感情事做新聞，所以平日甚少提及私人事，又謂：「如果真係有一個長久、穩定，我係會同大家分享。」

菊梓喬過往亦曾在電台訪問中自爆遭初戀賤男呃錢兼被「郁手郁腳」，經歷過初戀慘痛的一課，Hana學會了要帶眼識人，就連擇偶條件亦有所改變，揚言誓要揀高富帥做老公。

Hana激罕談感情事。(菊梓喬ig)

至於工作大計問以及出歌有何計劃，Hana坦言受疫情影響都沒有得計劃，諗得太多反而會失望，不想令自己太大壓力。她透露在疫情下，曾有段時間比較悲觀，好抑鬱，一起身會喊，現在學識同自己講要由頭開始。