《家族榮耀》TVB頒獎禮「被消失」　羅子溢睇淡：要遵守個規則

萬千星輝頒獎典禮臨近，不少觀眾都希望自己心水、喜愛的劇集、角色、演員會入圍和獲獎，不過今年收視成績名列前茅，全劇平均收視達24.7點的《家族榮耀》卻沒有提名入圍就令不少人大跌眼鏡。夫妻檔一齊出演的羅子溢今日（10/12）出席開幕活動時，接受《香港01》訪問，提到劇集沒有被提名一事，回應就頗為淡然。



羅子溢話遲啲拍多套劇，唔知係咪《家族榮耀》第二季呢？（葉志明攝）

談及最近的工作，羅子溢就說：「今年拍咗套劇，應該下年年頭就會播，差唔多年底都會出去拍一套電視劇，都會喺TVB度播，所以都OK。除咗TVB，外面都有好多機會，下年會多啲唔同平台嘅作品。」

弟弟K中風後，持有父親物業的J拒付住院費，樓主唯有她和弟弟M夾份。《家族榮耀》劇照）

《家族榮耀》沒有入圍萬千星輝頒獎典禮，羅子溢就表示會隨遇而安。他說：「每一個頒獎禮都有佢自己規則嘅，我覺得一定要遵守呢個規則，我覺得大家口碑好嘅話，我反而期望快啲開第二輯。提名唔係話唔重要，只不過個頒獎典禮有自己規則，好似足球有佢嘅規則，你不能夠用自己規則去踢足球比賽。」

羅子溢瘦咗好多。（葉志明攝）

想等《家族榮耀》第二季就可能有排等，之不過，上個月《家族榮耀》監製梁家樹接受《香港01》訪問時，就曾經透露過有意開拍另一套家族式連續劇。他說：「暫時不會拍續集的！但在籌備一個家族式的連續劇，希望年底可以開機吧！」梁監製指邀請了部份《家族榮耀》演員班底入劇組，再加上《家族榮耀》打入Google十大搜尋排名，再開機的呼聲真是十分高！