絲打圍爐︱唐詩詠自爆曾遇潛規則　玉背慘遭鹹豬手摸匀

唐詩詠（Natalie）前晚（9/12）現身網上節目《絲打圍爐》與主持人楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）大談女明星私下的辛酸史，自爆壓力大到出現脫髮問題，當中Natalie更分享在行內遇到鹹豬手的經歷。

Natalie自爆近幾年壓力大到爆煲！（YouTube/@ChillGOOD TV）

Natalie坦然幾年前因為拍劇而感到非常大壓力，因此身體出現不少毛病，例如突然生濕疹、出現脫髮問題、髮線上移以及尿頻，被問到是否因為壓力太大而離開無綫（TVB）時，Natalie說道：「除咗壓力好大之外，我覺得身體真係差咗好多，呢兩年我係冇休息過，入行初期我試過一年（拍）四套（劇集），當時接受到。但近兩年再拍一年四套，我發現返唔到去個狀態。」

因此Natalie想有屬於自己的時間：「我想生活，想做自己想做嘅嘢，好似正常人咁生活。」由於唐詩詠與TVB合約期屆滿而恢復自由身，很多人都關心她會否「過檔」到其他電視台拍劇，不過她就沒有透露太多，只是表示：「我想同唔同嘅人合作。」

唐詩詠的髮型師話佢少咗一行頭髮！認真誇張！（YouTube/@ChillGOOD TV）

隨後，蝦頭在節目中分享拍攝舞台劇遭遇鹹豬手的經歷，表示當時與男演員靠得非常接近，對方的手觸碰到她的身體，但是在正常情況下是不會發生這種事，因此她大感疑惑。而Natalie亦表示遇上同樣經歷，她憶述當年二十多歲還未進入TVB，在一次選角面試中，一位坐在她對面的幕後站在她身旁，並對準備離開的Natalie上下其手，他不斷撫摸她的背部說道：「係啦，所以你都諗吓啦，你想唔想做呢個角色呀⋯⋯」而唐詩詠馬上把側開身體並說道：「係喎，我問下媽咪先！」

Natalie分享當時遭到鹹豬手的經歷（YouTube/@ChillGOOD TV）

點擊下圖了解當時Natalie遇到鹹豬手的經歷：