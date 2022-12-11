任達華攬實琦琦高調放閃　結婚25年恩愛如昔全靠七大寵妻規條

任達華與太太琦琦結婚25年恩愛如昔，兩人育有女兒任晴佳（Ella），完美遺傳了父母優良基因的Ella不但五官標緻，更似足媽咪一樣身形高䠷，成為時尚界寵兒。被視為圈中模範夫妻的任達華同琦琦，不時一起出席活動，鏡頭前後都非常甜蜜，日前琦琦在IG曬出同老公的合照，並寫道：「有一個永遠支持自己的另一半，很溫暖。」高調放閃！



高調放閃！（IG@qiqi_yam）

相中任達華身穿牛仔褸，頭戴黑色帽，造型男人味十足，已經67歲的他保養得很不錯，完全沒有發福，與細12歲的琦琦同框非常合襯。任達華更從後攬住太太，兩公婆手挽手，羨煞旁人，網民紛紛留言大讚好Sweet！出名錫老婆的任達華，同琦琦的愛情故事如童話故事般傳奇，他曾透露自己對琦琦是一見鍾情，當年他在雜誌上見到琦琦的照片，心想可以娶到對方就好，其後兩人在香港一個活動上首次見面，可惜當時任達華未有留下對方的聯繫方式，幸好兩人後來在奧地利再次相遇，今次他就把握機會問琦琦索取電話號碼，更邀對方一起吃晚飯，最後成功抱得美人歸，並在1997年正式註冊結婚。

任達華與太太琦琦結婚25年恩愛如昔。（IG@qiqi_yam）

雖然已經是老夫老妻，但任達華與琦琦甜蜜不減，他曾分享婚姻之道，為自己制定一套「三從四得」的規條，包括「從不讓老婆煮飯、從不拖地、從不洗衣服」，四得則是「老婆化妝要等得、碌卡要捨得、生氣要忍得、發脾氣要氹得 」。除了花盡心思經營婚姻之外，任達華亦很肯花錢在老婆身上，早在兩人拍拖時他就同琦琦開了一個聯名戶口，裏面的錢任她隨便用，雖然琦琦曾拒絕，但任達華就霸氣道：「你是女孩子，你賺的錢應該放在自己的戶口，要用就用我的。」而為了慶祝兩人結婚20周年，任達華更送上三粒不同形狀的鑽石給老婆，心形代表女兒，而方形就代表琦琦，別具意義。

完美遺傳了父母優良基因的Ella不但五官標緻，更似足媽咪一樣身形高䠷，成為時尚界寵兒。（IG@qiqi_yam）

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結婚多年來，任達華對老婆仍保持着當初的承諾，寵她始終如一，在香港及海外都有物業的任達華更幾乎將手上的物業都登記在琦琦名下，這個愛妻的舉動令老婆有足夠的安全感！而任達華入行多年可謂是零緋聞，非常痛錫老婆同囡囡，絕對是百分百好男人！