李佳芯《有種好男人》被排在「炮灰檔」　粉絲感不滿覺得冇獎爭

李佳芯主演的新劇《有種好男人》剛定接替《法證先鋒V》於今年12月26日上映，不過一眾李佳芯的粉絲看來對TVB（無綫）這個安排並不滿意，事關有留意開TVB的都知道，12月尾開始是傳統的「炮灰檔」，因為很多人會趁長假期出外旅遊，導致收視率下降。再甚者，12月尾開播的劇集，通常都趕不上該年的頒獎禮，但放到下年其實有超過一年的時間，很容易被人遺忘，對李佳芯爭視后絕無好處。

面對各種大製作的劇集，《有種好男人》反而新鮮感十足！

今年李佳芯除了即將播放的《有種好男人》之外，便沒有其他劇集，即已放棄今年爭獎。暫時在2023年亦未有新劇，只有一部正在籌備，未知會否開拍的《慾》，隨時連續兩年無緣爭獎，難怪一班粉絲會不滿。

Ali於《萬千星輝頒獎典禮2018》憑劇集《BB來了》中飾演港女變港媽的「唐恬兒」，獲得「最佳女主角」獎。

李佳芯上年爆冷憑《愛美麗狂想曲》的王麗美一角奪得「最受歡迎電視女角色」令人意外，她自己亦坦言未曾想過會奪獎！其實當年李佳芯同樣憑貼地小品《BB來了》飾演神經質的新手媽媽唐恬兒（Ellen），演活了新手母親的不安情緒，加上劇集內容貼地寫實而備受好評，該劇收視排名全年第三。李佳芯憑此劇在《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「最佳女主角」。

Ali承諾，會做更好的自己。（IG@aliaime）

雖然貴為視后，但由於李佳芯曾因捲政治風波而傳出遭到內地封殺，自此她從不介意接拍本土低成本的小品劇，例如《智能愛人》和《有種好男人》！她同樣亦因禍得福，憑《智能愛人》「阿寶」一角在電視評論人方以文主辦的第六屆《觀眾在民間電視大奬》獲選「民選最佳女主角」，成為民選視后。而新劇《有種好男人》在釋出預告片後，不難發現題材新鮮，輕鬆搞笑，李佳芯更會在劇中飾演有一名17歲兒子的單身母親，難度超高，演技大有突破，相信她有機會有憑此劇登上視后寶座，她亦絕對是難得多次憑小品劇發圍的視后！

新劇令人期待！

+ 4

《有種好男人》講述保鑣界精英陽日正（馬德鐘飾），善長風險管理，是人生勝利組，惟不快童年令他拒絕婚姻，命運讓他遇上遊子澄（李佳芯飾），一個不斷打破他人生規條的機靈女子。二人相戀，卻發現子澄是單親母親，已有一子，惟真愛無敵，縱使超出風險預算依然接受，以為能開花結果。未料子澄隱藏一個天大的秘密，與他昔日一個無聊打賭有關，走去捐精，令日正懷疑子澄是刻意接近，成為戀人並非是緣份安排，而是對方精心佈局，關係面臨破裂，這個命中註定的女子，帶來一段與生俱來的情感。

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