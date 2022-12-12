林秀怡完美複製媽媽基因笑容都一樣 胡蓓蔚優雅靚媽望落唔似80歲

女神張曦雯早前分享與媽媽合照，因為唔太似樣，再度引起「抽水KOL」林作關注。近日林秀怡和胡蓓蔚不約而同跟媽媽慶祝生日，她們都跟媽媽生得餅印一樣，今次無需要驗DNA都可以認得出。

張曦雯同媽媽又真係唔太似樣。 (ig@kelllycheung)

林秀怡同媽媽一樣都是臉圓圓，五官極為相似，連笑起來只露上排牙齒都一樣，完美複製媽媽DNA。林秀怡透露同「娘親」補祝生日，由於媽媽好喜歡花，還一次收到兩層的花型蛋糕，寫著：「「20朵黃玫瑰代表赤城的心，20的諧音是愛你一生，綠葉代表長青不老，銀珠代表寶貝！成個蛋糕是媽媽：您是我今生的寶貝，我愛您，青春常註」。她表示之後還帶媽媽去西貢旅行及酒店Staycation，認真是孝順女。

林秀怡同媽咪真係餅印一樣。（IG@kirbysau）

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胡蓓蔚的媽媽今年80歲生日，但望落一點也不像，氣質優雅、高貴大方，難怪胡蓓蔚希望自己能遺傳媽媽的全部基因，「Happy 80th Birthday to my beautiful mommy❤️ Stay healthy, Stay happy, Stay elegant! Love you too much！㊗️媽咪80歲生日快樂！身體健康！福如東海！壽比南山！平安喜樂！開心每一天！💋💋💋💋💋💋#媽咪今日八十 #希望我可以遺傳你全部基因」。

胡蓓蔚媽媽今年80歲，生日快樂。（IG@paisleyhu）

胡蓓蔚希望可以遺傳媽咪全部基因。（IG@paisleyhu）