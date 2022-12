林秀怡完美複製媽媽基因笑容都一樣 胡蓓蔚優雅靚媽望落唔似80歲

女神張曦雯早前分享與媽媽合照,因為唔太似樣,再度引起「抽水KOL」林作關注。近日林秀怡和胡蓓蔚不約而同跟媽媽慶祝生日,她們都跟媽媽生得餅印一樣,今次無需要驗DNA都可以認得出。

張曦雯同媽媽又真係唔太似樣。 (ig@kelllycheung)

林秀怡同媽媽一樣都是臉圓圓,五官極為相似,連笑起來只露上排牙齒都一樣,完美複製媽媽DNA。林秀怡透露同「娘親」補祝生日,由於媽媽好喜歡花,還一次收到兩層的花型蛋糕,寫著:「「20朵黃玫瑰代表赤城的心,20的諧音是愛你一生,綠葉代表長青不老,銀珠代表寶貝!成個蛋糕是媽媽:您是我今生的寶貝,我愛您,青春常註」。她表示之後還帶媽媽去西貢旅行及酒店Staycation,認真是孝順女。

林秀怡同媽咪真係餅印一樣。(IG@kirbysau)

+ 7

胡蓓蔚的媽媽今年80歲生日,但望落一點也不像,氣質優雅、高貴大方,難怪胡蓓蔚希望自己能遺傳媽媽的全部基因,「Happy 80th Birthday to my beautiful mommy❤️ Stay healthy, Stay happy, Stay elegant! Love you too much!㊗️媽咪80歲生日快樂!身體健康!福如東海!壽比南山!平安喜樂!開心每一天!💋💋💋💋💋💋#媽咪今日八十 #希望我可以遺傳你全部基因」。

胡蓓蔚媽媽今年80歲,生日快樂。(IG@paisleyhu)

胡蓓蔚希望可以遺傳媽咪全部基因。(IG@paisleyhu)