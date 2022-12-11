黎明演唱會嘉賓落實王丹妮　又行騷又唱歌MV後再遇Leon感興奮

黎明（Leon）下星期舉辦的《Drive In Ultra：LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai》於中環海濱活動空間舉行，Vivienne Tam Fashion的部分終於曝光，今次Fashion部分的Model是嚴格挑選，當中有名模和知名藝人。其中一位女神級Model就是王丹妮（Louise），她由為品牌擔任Fitting Model開始，之後為品牌行show 及拍攝形象廣告，亦曾經以嘉賓身分出席品牌在紐約時裝周的花生騷，緣份下認識了電影公司老闆才加入演藝界。所以與Vivienne Tam有深厚淵源。

其中一位女神級Model就是王丹妮Louise

下星期黎明舉辦演唱會

今次Louise除了會行show之外，還會獻唱兩首歌曲，Louise表示：「能夠係Drive in Ultra 舞台上面表演，真的無比興奮，超過40套Vivienne Tam新季的collection 第一次展示人前，我又行又唱，今次還有其他名人Model一起表演，機會難得，已經十分期待。」另外Louise更是Leon「一生幸福」MV的女主角，可以在拍MV後再次遇上Leon，Louise 希望快些到演出日子。