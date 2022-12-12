杜以辰望搣甩「娘娘」稱號 曾被導演暗指不懂演戲

自從杜小喬改名做杜以辰後，已甚少出現在網絡影片上，日前她現身艾力網上節目《Have A Nice Date》擔任嘉賓，坦言已少拍網片，近年專注拍攝劇集、電影，以及花上大量時間參演音樂劇《我們的青春日誌》。

杜以辰表示自己都唔識點去鍾意杜小喬，覺得過去多年她都活在「娘娘」這角色的陰影裡，走不出來做自己：「試過見導演casting，就一口認定『你就好啦演娘娘，即係做自己本色演出』但當時對方對我未太認識，怎可以認定我就係娘娘？」她直言真實個性跟「娘娘」相距甚遠，甚至身邊朋友會驚訝平時不善辭令的她，每當見傳媒做訪問都要變身做開籠雀。

高敏感度也是杜以辰個性上一大特質，需要很長時間去先觀察一個人，當她認定對方能跟自己做朋友，就算氣氛尷尬也好，她都願意伸出友誼之手跟對方聊天。但同樣亦因為這種慢熱、高敏感度性格，經常被身邊人誤會覺得好串、黑面。艾力分享她跟杜以辰成為朋友的經過：「嗰次你上我電台節目做嘉賓，唔知應該點形容，但就係嗰次對話令我哋雙方都click著咗，大家都同時降低咗道牆，就係嗰次我哋就成為咗朋友。」

今年杜以辰花上極大量時間參演音樂劇《我們的青春日誌》，她非常感激這個劇讓她找回自我：「我從未試過為一個工作咁落力宣傳，過去兩年我嘅角色都係比較內歛嘅Jessica，今年我挑戰咗性格完全相反嘅Nancy，無論收到觀眾嘅讚賞或批評，我都好開心。尤其聽到觀眾話『原來你識唱歌』『原來你演到個咁唔同嘅角色』我知道我超越咗自己，真係好有滿足感。」

艾力在節目尾聲坦言叫杜以辰不要放棄YouTube：「畢竟觀眾認識你，大多數都嚟自網絡，希望音樂劇成為杜以辰第一個代表作之後，你可以繼續拍片放上網，呢個係最直接嘅方法讓觀眾認識真實嘅你。」杜以辰對艾力的心思再三表示感謝，並表示自己從來不懂為自己規劃太多，只懂做好眼前的工作，感謝艾力帶給她新的想法和視野。