佘詩曼再以「爾淳」造型示人　凍齡美女張可頤無老過

由張可頤、佘詩曼、黎姿、鄧萃雯、林保怡及陳豪領銜主演，無綫古裝劇《金枝慾孽》一直是劇迷心中的經典，即使已經過了18年，依然不時引起網友討論！而該劇適逢踏入18周年，佘詩曼、張可頤在內地真人騷《無限超越班》，竟再以「爾淳」及「安茜」造型示人，瞬間勾起觀眾回憶。



佘詩曼更擺出佾皮樣，好可愛! (佘詩曼微博)

內地綜藝《無限超越班》由成龍擔任召集人，爾冬陞擔任監製及輔導員，惠英紅及吳鎮宇擔任監製、佘詩曼擔任無限經理人，導師全由港星坐陣，學員有薛凱琪、李治廷、李一桐、沈月等等！今次佘詩曼、張可頤為教一眾學員做戲，特意重塑《金枝慾孽》「爾淳」及「安茜」造型，等大家更加入戲。

張可頤在微博分享其感受，她說：「18年後再一次送给大家喜歡金枝慾孽的安茜，太多感觸、各種悸動…… 正因為是自己最喜歡的經典作品，藉此機會@張可頤 、@鄧萃雯 、@佘詩曼 在宇宙軌跡上再一次奇蹟碰上，感覺怎麽時間過得如此快？現實、夢境、存在時空已是一片混沌狀態…就一句：值得。」

雖然已經相隔18年，但從預告片中看，網民認為她們與18年前一樣美麗，保持得非常好。不過就未見當年飾演「侯佳·玉瑩」的黎姿，觀眾紛紛TAG黎姿做神秘嘉賓，望可重見四大美人同埸。