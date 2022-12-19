專訪｜張小倫「踩過界」首擔任節目主持 自嘲緊張過打劍擊比賽
人稱「大師兄」的港隊劍擊代表張小倫，去年在東京奧運與張家朗、吳諾弘及蔡俊彥出戰男子花劍團體賽奪第七名而人氣急升，賽後他更多次以主持姿態在Instagram開直播與隊友及其他運動員吹水，獲網民大讚非常有娛樂性！早前他受古巨基太太Lorraine賞識而簽約旗下網台簽，並「踩過界」在網台主持訪談節目《大師兄friend嚟啦》，每集邀請一位藝人及一位運動員一邊下廚一邊傾偈。
家中有四兄弟姊妹的張小倫坦言，小時候經常在父母加班時幫忙煮飯，因此培養出對廚藝的興趣，在正式成為運動員前曾去過快餐店、咖啡店、酒樓、茶餐廳打工學廚，更曾一度想過要成為一名廚師。現時他飛到世界國地進行比賽的時候，亦會周不時為隊友下廚，烹調各式各樣的肉類，例如牛肋條和鴨脾等等。
雖然在節目中能夠大顯身手展示自己的廚藝，不過同時卻要兼備擔任主持，張小倫直言比起打比賽還要更緊張：「對於我來講真係一個挑戰，一開始我好緊張，好似去比賽咁，又要煮嘢食又要面對鏡頭，又要take care，我要時間控制，係要啲時間去適應。」
《大師兄friend嚟啦》打頭陣的嘉賓邀請到蔡俊彥及其大學宿舍室友兼MIRROR成員Edan呂爵安，張小倫笑言雖然這對拍檔下廚時雞手鴨腳，但同時亦是這個節目的完美拍檔：「始終佢哋以前係大學室友，以前又一齊開過live，Edan又打過波、之前又有拍《I SWIM》，真係好match！」張小倫表示平時與藝人們沒有太多交集，今次透過節目了解到不少嘉賓們不為人知的一面：「平時我哋冇咩機會接觸佢哋，我哋一般人點會咁容易接觸佢哋吖，原來咁容易相處，原來咁有食物要求！我自己細細個就睇張家輝同周星馳啲戲長大，如果真係有機會嘅話，我真係好想邀請佢哋！張家輝打《激戰》吖嘛，我哋節目係搵一個藝人同一個運動員，咁我就可能搵曹星如！到時叫佢哋打幾嘢畀我睇！」
張小倫坦言，普遍香港人對於香港運動員的認識不太深，希望能夠透過自己這個節目，去令更多不為人知的香港運動員帶給大眾認識：「香港唔係淨係劍擊同游水係有叻嘅運動員，好多人都唔知原來香港有咁多好叻嘅運動員，香港運動員值得被人去認識。除咗得獎嘅運動員得一個，全世界攞冠軍嘅得一個，除咗劍擊，因為張家朗攞咗金牌，多咗好多人認識佢之外，仲有好多運動有好好嘅成績。」
在體育界打滾多年，張小倫認為如果想要體育發展平衡，並不只能夠集中報道一兩個運動員：「如果唔係我哋喺奧運會攞過好成績，我哋都係繼續做自己嘢，根本無人會關心你關注你，就算攞好成績之後，咪體育報道一下囉，你都知香港係咁架喇，好快人哋就唔記得咗你。」他慨嘆表示奧運的時候運動員奪佳績才受到大眾的大力支持攞，但奧運之後就「冇咗回事」：「平時啲人話『我好支持運動員』，講㗎咋嘛，所以希望透過呢個平台keep住體育嘅熱度，香港人繼續對運動有熱誠。」
可能因為蔡俊彥和Edan是好朋友的關係，花劍隊與一班MIRROR成員關係亦非常良好，更曾經在節目和廣告中多次合作，張小倫表示亦很感謝MIRROR有助推動香港運動發展：「對我哋運動員都係一個幫助可以增加曝光率好事，始終我哋運動員都係透過舞台代表香港參加比賽，除咗體育記者同報道，生活上嘅娛樂節目，去報道運動員都可以幫助推動香港運動發展！」
37歲的張小倫曾經透露，希望能夠再參加多一屆奧運就退役，現時亦已經開始計劃退役後的計劃，首先最想實現的事情是開餐廳。他透露自己曾經與弟弟在香港開了八年的中式火鍋小菜餐廳，直到2019年因為要開始準備奧運會而決定將手上三間餐廳賣給他人：「（退役之後）都有機會㗎，有好多我以前嘅食客朋友都叫我快啲開返餐廳！」
有不少運動員退役之後都會躋身幕前，張小倫坦言並不會限制自己的發展，如果有人邀請他拍電視劇或電影，都不排除會嘗試：「我呢一刻有運動去寄託我，我有個目標繼續去做，但完咗之後可能我都會去教人（打劍），但如果多咗呢個出路嘅話，多咗呢個平台畀我去發揮畀我去玩，我都會多元化發展開心啲，又可以做自己鍾意做嘅嘢！我上年都有同ERROR佢哋講波，又有去訪談節目，拍劇嗰啲就未試過，可能如果有機會有人邀請我嘅話我都會試嘅！運動員吖嘛，咩都會試！」