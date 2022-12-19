專訪｜張小倫「踩過界」首擔任節目主持　自嘲緊張過打劍擊比賽

人稱「大師兄」的港隊劍擊代表張小倫，去年在東京奧運與張家朗、吳諾弘及蔡俊彥出戰男子花劍團體賽奪第七名而人氣急升，賽後他更多次以主持姿態在Instagram開直播與隊友及其他運動員吹水，獲網民大讚非常有娛樂性！早前他受古巨基太太Lorraine賞識而簽約旗下網台簽，並「踩過界」在網台主持訪談節目《大師兄friend嚟啦》，每集邀請一位藝人及一位運動員一邊下廚一邊傾偈。



張小倫「踩過界」在網台主持訪談節目《大師兄friend嚟啦》。（梁碧玲 攝）

家中有四兄弟姊妹的張小倫坦言，小時候經常在父母加班時幫忙煮飯，因此培養出對廚藝的興趣，在正式成為運動員前曾去過快餐店、咖啡店、酒樓、茶餐廳打工學廚，更曾一度想過要成為一名廚師。現時他飛到世界國地進行比賽的時候，亦會周不時為隊友下廚，烹調各式各樣的肉類，例如牛肋條和鴨脾等等。

張小倫自小就已經培養出對廚藝的興趣。（梁碧玲 攝）

雖然在節目中能夠大顯身手展示自己的廚藝，不過同時卻要兼備擔任主持，張小倫直言比起打比賽還要更緊張：「對於我來講真係一個挑戰，一開始我好緊張，好似去比賽咁，又要煮嘢食又要面對鏡頭，又要take care，我要時間控制，係要啲時間去適應。」

張小倫笑言第一次做主持好緊張。（梁碧玲 攝）

《大師兄friend嚟啦》打頭陣的嘉賓邀請到蔡俊彥及其大學宿舍室友兼MIRROR成員Edan呂爵安，張小倫笑言雖然這對拍檔下廚時雞手鴨腳，但同時亦是這個節目的完美拍檔：「始終佢哋以前係大學室友，以前又一齊開過live，Edan又打過波、之前又有拍《I SWIM》，真係好match！」張小倫表示平時與藝人們沒有太多交集，今次透過節目了解到不少嘉賓們不為人知的一面：「平時我哋冇咩機會接觸佢哋，我哋一般人點會咁容易接觸佢哋吖，原來咁容易相處，原來咁有食物要求！我自己細細個就睇張家輝同周星馳啲戲長大，如果真係有機會嘅話，我真係好想邀請佢哋！張家輝打《激戰》吖嘛，我哋節目係搵一個藝人同一個運動員，咁我就可能搵曹星如！到時叫佢哋打幾嘢畀我睇！」

《大師兄friend嚟啦》打頭陣的嘉賓邀請到蔡俊彥及其大學宿舍室友兼MIRROR成員Edan呂爵安。（YouTube：ChillGOOD TV）

每集邀請一位藝人及一位運動員一邊下廚一邊傾偈。（YouTube：ChillGOOD TV）

張小倫坦言，普遍香港人對於香港運動員的認識不太深，希望能夠透過自己這個節目，去令更多不為人知的香港運動員帶給大眾認識：「香港唔係淨係劍擊同游水係有叻嘅運動員，好多人都唔知原來香港有咁多好叻嘅運動員，香港運動員值得被人去認識。除咗得獎嘅運動員得一個，全世界攞冠軍嘅得一個，除咗劍擊，因為張家朗攞咗金牌，多咗好多人認識佢之外，仲有好多運動有好好嘅成績。」

張小倫希望希望能夠透過自己這個節目令更多不為人知的香港運動員帶給大眾認識。（梁碧玲 攝）

在體育界打滾多年，張小倫認為如果想要體育發展平衡，並不只能夠集中報道一兩個運動員：「如果唔係我哋喺奧運會攞過好成績，我哋都係繼續做自己嘢，根本無人會關心你關注你，就算攞好成績之後，咪體育報道一下囉，你都知香港係咁架喇，好快人哋就唔記得咗你。」他慨嘆表示奧運的時候運動員奪佳績才受到大眾的大力支持攞，但奧運之後就「冇咗回事」：「平時啲人話『我好支持運動員』，講㗎咋嘛，所以希望透過呢個平台keep住體育嘅熱度，香港人繼續對運動有熱誠。」

張小倫去年在東京奧運與張家朗、蔡俊彥及吳諾弘出戰男子花劍團體賽。（資料圖片）

可能因為蔡俊彥和Edan是好朋友的關係，花劍隊與一班MIRROR成員關係亦非常良好，更曾經在節目和廣告中多次合作，張小倫表示亦很感謝MIRROR有助推動香港運動發展：「對我哋運動員都係一個幫助可以增加曝光率好事，始終我哋運動員都係透過舞台代表香港參加比賽，除咗體育記者同報道，生活上嘅娛樂節目，去報道運動員都可以幫助推動香港運動發展！」

張小倫有意退役之後再開餐廳。（YouTube：ChillGOOD TV）

37歲的張小倫曾經透露，希望能夠再參加多一屆奧運就退役，現時亦已經開始計劃退役後的計劃，首先最想實現的事情是開餐廳。他透露自己曾經與弟弟在香港開了八年的中式火鍋小菜餐廳，直到2019年因為要開始準備奧運會而決定將手上三間餐廳賣給他人：「（退役之後）都有機會㗎，有好多我以前嘅食客朋友都叫我快啲開返餐廳！」

張小倫坦言並不會限制自己退役後的發展。（梁碧玲 攝）

有不少運動員退役之後都會躋身幕前，張小倫坦言並不會限制自己的發展，如果有人邀請他拍電視劇或電影，都不排除會嘗試：「我呢一刻有運動去寄託我，我有個目標繼續去做，但完咗之後可能我都會去教人（打劍），但如果多咗呢個出路嘅話，多咗呢個平台畀我去發揮畀我去玩，我都會多元化發展開心啲，又可以做自己鍾意做嘅嘢！我上年都有同ERROR佢哋講波，又有去訪談節目，拍劇嗰啲就未試過，可能如果有機會有人邀請我嘅話我都會試嘅！運動員吖嘛，咩都會試！」

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