「御用管家」梅蘭移居美國享兒女福　薛家燕讚前輩keep得靚兼精靈

童星出身的薛家燕，近日在美國登台重遇60、70年代合作過多部粵語片的梅蘭。梅蘭姐擅長飾演管家和工人角色，曾經在電視劇《他來自江湖》飾演文生（關海山飾）的管家，還有《義不容情》做雲姨（蘇杏旋飾）好姊姐，邵美琪媽媽，令人印象深刻。原來梅蘭姐早年跟子女移居美國，盡享天倫之樂。

（facebook@Manna Chan）

在《他來自江湖》中飾演「文生」關海山的管家。（電視截圖）

（網上圖片）

（facebook@Manna Chan）

陳曼娜（Manna）在社交平台上載與梅蘭姐的合照，她們結伴欣賞薛家燕的演唱會。年逾80歲的梅蘭姐戴住冷帽和黑框眼鏡，皮膚白淨有光澤，精神好好。陳曼娜寫著：「萬水千山總是情！山長水遠飛到美國看相識數十年的好友家燕姐的演出，羅省的觀眾無限熱情！演唱會十分成功！巧遇碰見移民美國多年的￼前輩梅蘭姐姐，美國行程很開心！多謝主 。」

《香港01》聯絡身在美國登台的薛家燕，透露與梅蘭姐一直有保持聯絡，她說：「梅蘭姐我自細同佢拍電影，每次去美國都有見佢，返到香港又有聯絡。我幾年冇去羅省（洛杉磯），佢知我今次去嗰度登台，幾個月前已經約定話嚟到一定要見我，要去棒場、約食飯。」家燕姐指梅蘭姐十分好客，80幾歲依然好精靈，她說：「佢真係睇住我長大，我好細個拍戲就同佢合作，今次嚟到佢又請食飯，又畀利是我孫仔，戥我開心做咗嫲嫲。今晚去慶功宴都嚟join，佢嘅仔女都嚟陪住佢，仲有新抱同孫，好開心！佢又識Manna ，係我哋嘅前輩，德高望重，個個都好尊重佢。佢仲好精靈、好精神，keep得好靚。」

（受訪者提供）