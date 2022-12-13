陳庭欣不介意男友約女仔出街：我都有自己男仔朋友

陳庭欣今日（12/12）為「博愛慈善餐舞會2022」擔任大會司儀，她接受《香港01》訪問時說：「博愛都合作好多年啦，無論電視節目或者餐舞會我都有幸幫手，慈善工作一定係有一個慈善心同埋慈善價，大家都係為博愛希望可以籌多啲善款。」



陳庭欣今日（12/12）為「博愛慈善餐舞會2022」擔任大會司儀。（林迅景攝）

談到工作近況，她透露有她參演的《有種好男人》即將開播，她說：「我係馬德鐘女朋友，已經唔知第幾次做佢女朋友，哈哈，不過佢好快就飛咗我。」

陳庭欣以晚裝出席。（林迅景攝）

講起陳庭欣，有些人會想起她有個富貴男朋友，會不會計劃結婚做少奶奶呢？她回答：「你問早咗喎，我慣咗大家pattern，年頭就問我結婚，年尾就話我分手，每一年都係咁，所以要唔要結婚，拉埋天窗呢啲，如果真係有喧嘅一日，我一定會同大家講。不過我已經ready好大家又再loop，因為前嗰排又我就快分手。」她坦言，很多圈中人都選擇不結婚但保持一個長遠關係，她說：「結唔結婚又好似唔係一個好重要，好必需要做嘅事。有啲女仔可能好想有結婚嗰日，但係我都已經過咗，而家係兩個人相處一齊開唔開心。」

陳庭欣和黃庭峰擔任司儀。（林迅景攝）

男朋友有結婚打算嗎？她回答：「所以就係，我哋未去到呢個階段，大家仲相處得好好。」早前男朋友與一名女性出海玩wakesurf，她就表示只是男朋友的正常社交，她說：「我覺得兩個人一齊最緊要舒服，我都有自己男仔朋友，唔通我同男仔朋友出去食嘢傾嘢，俾人影到就係代表我個朋友有嘢咩，都唔需要下下都好似坐監咁，咁樣唔得咁樣又唔得，一定要有個信任喺度。我都有同周志康周志文去wakesurf，俾人影到我咪仲衰？」