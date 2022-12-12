吳若希出席博愛慈善餐舞會　演唱會完騷瞓醒依然感動：好幸福

吳若希（Jinny）於昨晚（11/12）舉行演唱會，只休息了數小時，翌日就馬不停蹄出席寶貝女學校舉行的聖誕節派對。吳若希今晚（12/12）出席「博愛慈善餐舞會2022」擔任表演嘉賓，她接受《香港01》訪問時說：「今朝係佢一年一度聖誕party，作為媽咪就算唔夠瞓，幾攰都好，都會起身支持返佢。」



吳若希（Jinny）表示早上參加了囡囡學校的聖誕節派對。（林迅景攝）

提起寶貝女，吳若希的眼中充滿了愛意，她說：「佢喺入面唱歌跳舞，同埋負責做MC，好淡定！作為媽咪我都要向佢學習，哈哈，同埋佢講嘢都有紋有路，呢個真係要歸功老師嘅教育方法。做媽咪支持佢做所有佢做嘅事就最好。」開騷第二日就去學校，吳若希笑言自己早上的時候幾經掙扎才成功起身。

吳若希（Jinny）出席「博愛慈善餐舞會2022」擔任表演嘉賓。（劉智源攝）

演唱會她受感動幾次落淚，吳若希就表示雖然回家已經「止了眼淚」，但早上起床時又再感動得差點流淚。她說：「朝早起身依然好想喊，我對上一次就係睇Ironman死咗，嗰刻我係由戲院出嚟喊到第二日。到瞓醒我依然覺得，點解吳若希可以有咁多人鍚我，嗰種幸福感覺令到我覺得好sweet。」她也透露，原來經常和她鬥嘴的姊姊蔡嘉欣也寫了一篇很長的文章給她，令她大為感動。她說：「我收到之後，仲懷疑咗兩秒呢個係咪佢。」

吳若希（Jinny）坦言同老公「何生」之間長期都有火花。（劉智源攝）

老公又有沒有做過什麼事令吳若希感動到喊？她回答：「又好少，因為我同何生之間已經好平和，我哋之間嘅火花已經去唔到頂端。我哋基本長期都有火花！但係唔係以前嗰種要生要死，而係一種親人嘅火花。」