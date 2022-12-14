駱達華女兒超甜美笑容冧到暈　21歲駱欣言多才多藝讀英國名牌大學

有「TVB御用奸人」之稱的駱達華北上發展多年，不但自組公司「駱達華工作室」，工作不斷，更已成家立室，他與內地演員盧燕育有一女駱欣言（Bernice），一家三口定居上海。駱達華不時與囡囡一起合體拍片，遺傳了父母優良基因的Bernice樣貌標緻，外形出眾，而且才貌兼備，現時在英國倫敦留學的她不時在社交平台分享近況，Bernice擁有清純樣貌加上甜美笑容，仙氣十足！



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2020年Bernice順利畢業。（微博@BerniceNatalie駱欣言）

Bernice曾就讀上海最貴的國際學校「上海惠靈頓國際學校」（Wellington College International Shanghai），每年學費逾40萬港元。2020年Bernice順利畢業，她更在畢業典禮上表演彈古箏，除了古箏之外，Bernice還會拉大提琴、Beat-box、打籃球等等，動靜皆宜，多才多藝，她更獲英國著名學府倫敦大學學院（UCL）及倫敦政治經濟學院（LSE）取錄，不過她就先後到BCG諮詢戰略公司和英國英士律師事務所實習，一年實習期結束後才前往英國留學，最終她選擇入讀UCL。而Bernice媽媽盧燕早前亦有專程飛到倫敦，兩母女一起聽音樂會，非常盡興！

兩母女一起聽音樂會。（微博@BerniceNatalie駱欣言）

現年21歲的Bernice顏值高，有學歷又有才藝，條件絕對夠資格入行做明星，過往她亦曾與父母參加內地綜藝節目，完全不怯場，而駱達華亦表示不反對女兒入娛樂圈發展，但就希望Bernice完成學業後才考慮，不少網民都非常期待她正式出道！