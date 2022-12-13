林作最強下線Jasmine曬水着爆發視覺效果　否認有P圖：原相直出！

裕美現任男友、有「香港抽水王」之稱的林作，搞保險搞得有聲有色，更一手捧紅頭馬Jasmine（鄧婉婷）和Bronte（霍穎璇），而兩位「林作最強下線」最近亦建立自己的團隊，其中的Jasmine更僅用了六個月的時間打入今年的「百萬圓桌」（MDRT），非常有料。為了加強兩者間的競爭，林作不時會在社交網站挑撥離間，他日前更出Post公然大讚Jasmine團隊「最好的，就是這條了」，搞到Bronte感到不快，林作之後還繼續煽風點火：「2023年，期待兩位的惡性競爭！」花生指數爆燈。

林作與Jasmine合照。（Instagram/@jasmineeeeet）

林作與Bronte合照。（Instagram/@brontefws）

林作兩大頭馬大戰一觸即發，而她們亦不斷在社交網站出Post累積人氣做籌碼。日前，Jasmine便在IG公開水着相吸Like，她在帖文中寫道：「有一顆想度假的心，不過未來這幾年只想注專事業，繼續努力幫助自己團隊的同事上軌道和見客。」得到大量網民留言激讚。可是，有人卻質疑相片的真實性，認為「P得好假」，所以她亦有在限時動態中回應指控：「有人留言話我P，點P你教我，等我學下」，更標籤「#原相直出」，強調自己真材實料。

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