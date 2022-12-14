Day許軼預告明年挑戰「起雙飛」　自爆旅行後體重暴升近5kg唔怕肥

Day自爆曾經在旅行回港後體重暴升接近5公斤，結果連續一星期也不敢讓自己吃飽。

COLLAR女團的「吃貨擔當」Day（許軼）出名最愛美食，無論何時何地只要有食物，精神就為之一振。不過，保持苗條是女性終生事業，而且作為女團成員，會否因為怕肥而不敢多吃？Day承認自己比較容易肥，但同時也容易瘦，所以不會刻意節制，一旦肥了便勤力點做運動。她又說，去旅行的時候，每一天都會吃很多餐，因為想趁旅行吃盡不同美食。Day更自爆曾經在旅行回港後體重暴升接近5公斤，結果連續一星期也不敢讓自己吃飽。

COLLAR女團的「吃貨擔當」Day（許軼）何時何地都想食。（影片截圖）

工作方面，每年的12月可說是歌手藝人派成績表的時間，問到Day總結在2022年的成績，會給自己多少分數時，她竟然只給予60分。她補充說：「我覺得自己是有盡力的，不過仍然有很多方面需要進步。」有指她今年接拍了不少廣告，Day即笑言：「也不算啊，我還未買樓，但也很開心，有很多很喜歡的品牌邀請拍廣告。」至於是否一個「識撈」之人，Day以好friendly來形容自己，相信自己不會開罪人。

Day直言想接拍關於食的廣告，因為她未拍過這類廣告片，她還說自己不會節制吃，因為食得是福，肥便減肥，見到美食就必須先吃

至於，有那些廣告最希望接拍？Day直言想接拍關於食的廣告，因為她未拍過這類廣告片，她還說自己不會節制吃，因為食得是福，肥便減肥，見到美食就必須先吃，如果想加速減肥時間，則可以多做高強度的運動。接下來是聖誕節及農曆新年，兩個節日都有不同美食，問Day可擔心節日會吃得特別多？她說冬天反而不會吃太多，因為放假在家，往往因為懶惰而在家叫外賣。

點擊下圖觀看Day入行後接了什麼廣告：

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問到Day明年有什麼展望，以及可有為自己定下目標？她表示希望接觸音樂創作，給自己一些挑戰，無論音樂上或演藝事業方面，都希望可以看多一點，聽多一點。不過，Day指暫時未有計劃推出個人單曲，會繼續專注COLLAR發展。Day亦表示有興趣拍劇，最想演一些性格比較誇張，跟自己差別比較大那一類角色。對於來年的展望，她希望可以多看一點這個世界，讓自己見識多一點，各方面都可以再進步。