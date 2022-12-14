戀講嘢｜鍾雨璇揭男友出軌後繼續做「阿四」：佢每個月畀三千蚊我

193（郭嘉駿）、浩南（鄭伊琪）、郭奕芯和譚凱倫主持的ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》昨日（14/11）一集請來鍾雨璇（Ophelia，前名蘇慧恩）分享戀愛史，當中她自爆做貼心女友為男友手洗底褲時，發現對方出軌的經過！

現年36歲鍾雨璇是人氣風水師七仙羽（七師傅）徒弟。（IG/@ophelia_o3）

現年36歲鍾雨璇是位歌手，她在節目中分享在十年前結交了大自己十多年的男朋友，二人拍拖一年後就展開同居生活，及後Ophelia發現男朋友的真面目。她表示同居前覺得男友的生活方式非常健康，不但有健身的習慣，更有會在九點前入睡，不過Ophelia發現只是對方的藉口：「同居後會發覺原來佢係扮瞓覺，其實係出去玩，去夜總會應酬。」二人一起生活後，Ophelia會打理家務，更因為男友的底褲太髒，因此會為對方手洗：「首先底褲入面會有佢啲分泌物，而外面亦有啲淺色嘅漬，其實你諗都諗到佢玩得幾爽，可能係啲女仔坐上去磨下磨下啲漬，試過連牛仔褲都有，係啲白色一撻撻漬。」

Ophelia透過男友底褲上的分泌物知道對方出軌！（節目截圖）

此外，Ophelia更發現男友的襯衫有唇膏印及胭脂：「佢返到嚟係醉到傻咗，第二朝起身我已經幫佢除晒衫，所以佢係唔會有意識見到污糟去抺。」之後Ophelia更發現男友與「小姐」的情慾對話：「啲message睇到我怒火中燒，真係好黐線，佢會話『尋日同你上床好high』，仲同人講唔好出嚟做嘢，會養佢，又叫人send對胸同下面嘅相畀佢睇，有好多唔同嘅小姐。有個仲爆，佢話『如果下次搵你，唔戴安全套要加幾多錢』。」種種證據都指向男朋友出軌，雖然Ophelia為此感到崩潰，不過就沒有要分手的念頭，反而會被對方用分手作為威脅：「佢每次話分手，推我出門口，最後我就跪低喊住話唔走。」

隨後，Ophelia大爆男朋友人格極有問題，除了喝醉回家會隨地吐口水，還會侮辱女友。當時男友到日本公幹，而Ophelia就亦旅遊為目的一同前往，當時她沒有錢在身，因此希望男友留下兩萬日圓作傍身之用，不過男友就在酒店房間中，把散紙及紙幣掉在地上，讓女友撿起來。她透露男友精神壓力大，因此容易一點小事而生氣：「我有時會鬧佢，不過鬧下鬧下佢會鬧番我，我會寧願屈服。」

Ophelia在這段感情中非常卑微！（節目截圖）

男友的性格極其惡劣，一眾主持人對於Ophelia堅持不分手的態度感到奇怪，而她就表示自己希望可以伴侶一生一世，而這位男友亦是第一位用錢照顧她的男人：「初初我係做model同主持，佢就叫我唔好喺娛樂圈做嘢，每個月畀使費我，但係唔多得幾千蚊。當時交租就萬五蚊，佢每個月畀萬八，三千蚊就係我用，同買煮飯。」因此Ophelia交家用時，要動用到以前的積蓄，令193忍不住說道：「請佢仲平過請菲傭。」幸好，有次男友離港公幹，Ophelia的家人馬上到她的居所勸分手，更表示擔心繼續這個情況，會令他們白頭人送黑頭人，不過Ophelia仍然不想離開，於是家人就強行帶她走，才令她的這段感情告一段落。

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