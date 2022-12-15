安哥同學會｜以無綫金牌監製頭銜北上　鍾澍佳：返到去真係冇人識

鍾澍佳在內地執導過《蘭陵王》、《良辰好景知幾何》、《擇天記》等劇集，

金牌監製鍾澍佳近年由內地回港香港，重返無綫並出任「TVB NEW WINGS」總監，新作《下流上車族》、《美麗戰場》均有不俗的成績。

鍾澍佳早年在無綫時，由助理編導當起，曾任編導、高級編導，編導過《卡拉屋企》、《天地男兒》、《壹號皇庭》等經典作品，29歲當上監製，首部作品《難兄難弟》即囊括台慶多項大獎，不過他在02年決定離巢，近日他接受港台節目《安哥同學會》訪問時，提到當年離巢原因：「如果我繼續係無綫，進步空間愈來愈少，原來電影唔係我想像中咁簡單，去到內地，原來我仲有好多嘢唔識 。離開無綫可以重新學習、去審視自己。」鍾澍佳離巢後，轉做電影導演，他表示：「無綫睇落好辛苦，但原來係一個好快樂嘅天地，因為公司好成熟、資源好足夠，好多嘢都可以唔使煩。出去之後刀光劍影，加上當時香港亦係被盜版打擊得好慘。」

曾志偉02年為內地劇集《其實你不懂我的心》做男主角，他當時提議鍾澍佳齊齊北上。

鍾澍佳其後轉戰內地，執導過的《孽緣》更獲奪得2010年全國上半年收視冠軍，不過他表示原來一切來得不易：「你以為係喺香港拍過《天地男兒》、《壹號皇庭》就好似好巴閉？返到去真係冇人識，就咁睇樣根本唔知你係邊個，開頭真係會咁比人睇少你 。」他表示甚至當初拍《孽緣》時，因為成本有限，所以要在50日完成20集的拍攝。「所有亮麗背後都係累積了不亮麗，困難係多，更多係……要點面對失敗，我唔會怨。成功當然開心，但失敗或者比人覺得唔好，要好好分析問題喺邊，怨係冇用，解決唔到件事。」鍾澍佳更指自己當初北上時普通立話極差，全靠同編劇嗌交才有進步。至於回巢原因，鍾澍佳指近年國內的拍攝進步飛快，自己亦學習了不少，所以當曾志偉找他時，他覺得可以將學到的知識帶回「母校」傳承，亦希望可以拍出更多有質感的作品。