開壇 |蘇民峰解構咩樣易娶有錢老婆　濃眉鼻樑高原來仲未夠！

蘇民峰拍住4位J2ers倪嘉雯(Carmen)、陳若思（Amber）、黃嘉雯(Carmaney)同陳國麟(Doniven)主持的《開壇》，解答風水命理疑難。逢星期五晚上11點播出，蘇師傅今集講的主題是「婚姻」。

Carmaney每次拍拖都會問男友，是否以結婚為大前題。

蘇師傅一開始就教大家睇位於掌邊的婚姻線︰「男睇左掌、女睇右掌，婚姻線是感情記號，唔代表結婚次數。」他即場評Carmaney的婚姻線分叉，搞到她好緊張，到底開叉代表什麼？同埋面相、掌紋能否睇到「兩公婆可唔可以白頭到老、或者幾時結到婚、又甚至有冇機會離婚」？

節目入面Doniven成日講笑，不停追問師傅將來有沒有機會，娶位有錢太太。師傅話男人眉粗夠濃又整齊，雙眼要黑白分明得來，要無神兼且鼻樑高同直，就好易靠到老婆，或者有異性資助。Doniven睇落都合資格，所以他表現興奮。他接受訪問時講到，之前有師傅講過將來太太會有錢，所以會問多兩句︰「另一半有錢都可以互相尊重，有錢女仔吸引我地方係佢叻，想睇下佢嘅世界係點。」

蘇師傅話婚姻線多少並不決定結婚次數。

Amber在節目一開始時講到，經常幻想男朋友求婚時，會有999朵玫瑰，她說︰「我儀式感好重，又鍾意浪漫。情人節同過時過節，就算冇禮物都好，一定要有花。因為我都會整蛋糕畀心儀嘅人，所以我都想人哋送花。」Amber透露希望另一半外型夠高文質彬彬，要有耐性而且對生活有目標的人，要求不算過份。Amber補充話︰「蘇師傅話有得嫁就嫁，唔好理個對象好唔好，因為好唔好其實都係整定嘅。」又透露師傅話自己適婚年齡大概是35、36歲。

Carmaney被師傅發現婚姻線開叉，令她非常緊張。

Carmaney在節目內被師傅讚鼻樑夠高眼有神、手掌夠白，有機會嫁入豪門或者叻人，可以享夫福。Carmaney接受訪問時講到未諗什麼時候結婚，她笑說︰「首先你要有個男朋友先，我而家冇，目前都係做好自己工作先。」她透露每次拍拖都有三件事先問對方，她說︰「婚姻觀係咪一樣，係咪想結婚啦，家庭觀係點。同以前細個有愛情就夠嘞好唔同。」Carmaney對男友外型沒有特別要求，反而希望對方是鍾意同有能力照顧家庭的男仕，婚禮希望從簡︰「想旅行結婚，低調，唔要鋪天蓋地，可能神秘結婚、或者閃婚都有可能，同屋企人、親密朋友一齊就得。」