東張西望｜80歲婆婆獨屋兩層獨立屋　遭同一人兩度欺騙損失逾百萬

今日（14日）的《東張西望》講到一位80歲的婆婆Betty，是一位已退休的護士長，一人獨居於兩層的獨立屋。早前獲朋友邀請聽一些健康講座，之後被游說買數十萬的健康產品。該健康產品公司倒閉後，Betty再次被同一人騙走50萬買股權書，令Betty大半生積蓄被騙。

80歲的婆婆Betty (節目截圖)

Betty被邀請聽健康講座，而當時職員亦耐心講解，令Betty覺得不好意思，所以購入了一些健康腰封，但一條腰封索價20萬，Betty覺得有功效，所以不計成本購入。買完一次後，Betty再購入更多的健康產品：有磁場褲、磁場背心等，索價由8萬到30萬不等。由於相信有治療功效，所以Betty就愈買愈多，之後職員便開始向Betty推薦買完這些健康產品可以租借出去，變相減輕負責，即是層壓式推銷。很多人認為Betty是護士長，應該對這些都有認識，怎麼會被人騙到，所以Betty都話：「唔係護士就咩都識，你哋唔好覺得護士樣樣都識，甚至醫生都唔係樣樣都識，佢哋都有機會畀人呃到。」

Betty被邀請聽健康講座，而當時職員亦耐心講解，令Betty覺得不好意思 (節目截圖)

原來Betty中伏的就是轟動一時的層壓式推銷公司「Japan Life」，於2018年因為層壓式推銷而被停業及倒閉，Betty所購入的健康產品不能租借出去，變相血本無歸。但Betty因為這間公司而認識的職員Zoey就一直與Betty保持聯絡，間中亦會與Betty慶祝生日及用膳等，Betty把Zoey當做是朋友。Zoey在Japan Life倒閉後，轉到另一間公司工作，Zoey再次向Betty推銷當時公司的產品，於是向Betty推薦購買股權，Zoey向Betty指該公司兩年後便可上市，建議她先購入一定的股權，以獲取利息。

Betty加入的就是轟動一時的「Japan Life」(節目截圖)

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Betty先付20萬購入該公司股權，之後再向Betty多要30萬，前後共50萬，聲稱一年可以獲得1000元利息，但Betty付完錢後，Zoey便失了蹤。Betty把Zoey當朋友，一次過被她騙走感情及金錢，Betty：「呢個教訓梗係好沉痛，冇咗錢不特止，原來朋友都可以咁樣出賣我！」Betty都上了寶貴的一課。