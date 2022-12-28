2022回顧｜盤點增值藝人獨家爆鄧佩儀返加讀書　有人遊學美國雪卵

2022雖然經濟環境唔多好，不少圈中人都呻工作機會大減。不過與其怨天尤人，不如把握機會好好為自己增值，像《香港01》率先曝光鄧佩儀返加拿大完成大學學位課程的情況，李日朗則學習日式小顏術，而剛於2022年離開TVB的李忠希，經過兩年學習正骨，已轉做正骨治療師兼開店，算是正式轉跑道成功。連陳靜（Dada）都趁機到美國進修，更順道雪卵，為自己的人生下半場做好準備。



率先扳露鄧佩儀享受校園生活：

29歲小花鄧佩儀（Gloria）近年是TVB力捧的花旦之一，這幾年拍攝劇集都是充當女主角，尤其是在《換命真相》中有不錯的表現，獲觀眾激讚。Gloria在備受力捧的時候回到回到加拿大的UBC（英屬哥倫比亞大學）尚德商學院完成工商管理學士學位以及修讀有關電影製作的課程。她早前更帶大家參觀校園生活，英屬哥倫比亞大學被譽為西海岸的明珠，素有「北美最美校園」之譽，其內部設有古花園建築以及日式古典庭院。在主旗杆旁邊的玫瑰花園（Rose Garden）更是來溫哥華旅遊的人們的必經之地。而回歸校園生活的Gloria的狀態更勝以前，少女味更濃！

香港01率先披露鄧佩儀返學情況。

Gloria曾對《香港01》表示：「確實正在讀書。其實以前曾說過一定會找時間回來完成我的學業，而很感謝公司去年年頭讓我請假回來讀書。本來報了名應該去年九月開學的，但最後因工作關係才推遲到今年的一月份學期先開始。正在UBC尚德商學院完成我的工商管理學士學位，也有額外再讀一些關於電影製作的課程。」

學生妹！（IG/@gloriapuiyeetang）

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李忠希離巢做正骨師:

現年48歲的李忠希，在2020年宣布離開工作22年的TVB，早前接受抖音網紅訪問，提到入行時曾揸百萬名車代步，吸引3百萬點擊。李忠希仍繼續堅持演藝工作，但為養家，開拓更多搵銀門路，最近轉行做正骨復位治療師，與友人合資6位數在荔枝角開店，除落手落腳幫顧客正骨外，還兼任Maketing工作。

《香港01》致電李忠希時，他正替客人正骨，要約半小時後才能接受訪問。他透露開業約半個月，生意還可以，他說：「其實我2020年已經去考證書，坊間叫正骨或啪骨，其實我哋係幫人拉番鬆啲肌肉再正骨。當初去學都係覺得呢門手勢可以幫到人，我拍檔經驗豐富啲，我主要都係協助，而徐榮呢啲老友，以前未開店有時都會幫佢鬆一鬆。我哋唔係咩大公司，都係揼石仔儲班客，見大家改善到痛症都開心。」可謂自我增值成功。

徐榮係李忠希同屆藝訓班同學，亦有搵對方正骨。（IG@jonesler）

李日朗習日式小顏術：

李日朗透露最近忙於上課學美容，近幾年多在香港拍劇，曾接觸日式小顏術，自己親身體驗之後，更有興趣去學識這門手藝，所以半年前開始進修考獲證書後，更與一位專治痛症的老師一起開店，他接受《香港01》訪問時說：「其實唔知點解近呢幾年，對健康及美容方面產生咗興趣，好想了解呢方面嘅嘢，始終美容同健康相關嘅嘢，近呢幾年，係好多人都好關注嘅嘢。咁所以而家我上堂係要落手幫model做facial，成件事我係覺得好得意，而且暫時實習做親都係靚女，咁所以而家我都仲係好樂意去落手去做。相反有時我會諗，如果對方滿面暗瘡嘅時候，我係咪仲為咁有勇氣去做呢，連我自己都會唔知，哈哈！」開拓新發展方向。

陳靜美國進修兼雪卵：

33歲的陳靜（Dada）早前出發到美國留學，期間經常在Instagram分享自己到處探索的照片，向來喜歡做運動的她亦經常出沒健身房，隨時令自己的身形保持最佳狀態。早前她上載了一張新照片，穿上白色比堅尼的她去紐約的一間五星級酒店游水，邊進傷邊享受人生。

Dada曾跟《香港01》透露這次往美國遊學增值自己，原來並非讀書咁簡單：「其實今次我係去學畫畫同上一啲演戲嘅大師班，而呢次遊學只係用3個月時間，其實話長唔長，話短唔短。我想趁有時間去增值自己同埋去享受生活。我覺得自己仲有好多可以做，就好似今次我咁，可以放吓假出去體驗人生，反而呢樣嘢係我想要。」Dada續說：「雖然呢一刻唔想拍拖住，但今次之旅我都會去雪卵，為將來打算，話晒而家自己年紀都唔細，始終有兩手準備會係好啲，而今次收費都要成6位數字嘅，係美國雪完，我可能再返香港再雪過都唔定，因為有好多公司話贊助我。」

33歲的陳靜（Dada）早前出發到美國留學。