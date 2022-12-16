陳瀅龔嘉欣不和疑再升級　同場零交流互相眼睥睥堅拒齊做訪問

《萬千星輝頒獎典禮2022》昨日（14/12）舉行記者會，即場宣布各個獎項的10強入圍名單，不過現場最令人關注的莫過於陳瀅同龔嘉欣同框畫面。二人尷尬同場，雙方企到離行離迾，陳瀅只顧同一班好姊妹傾偈，而龔嘉欣就孤獨企C位，事後兩位又不願一起做訪問。而當宣布陳瀅入圍「最佳女主角」十強，她在台上講完感言後，鏡頭又影到台下的龔嘉欣無拍手，而且目無表情地望着台上。雖然陳瀅否認同龔嘉欣鬧不和，但從另一個角度睇，似乎與事實有點出入！



陳瀅立即拉埋一班好姊妹企係右邊，龔嘉欣則孤獨企c位。（葉志明攝）

《萬千星輝頒獎典禮 2022》十強名單正式誕生，有份入圍的現場藝人逐個上台拉票，陳瀅同龔嘉欣有份入圍「最受歡迎電視女角色」提名，不過二人上台時，陳瀅就拉埋劉佩玥企係側面，隨後上台的龔嘉欣企正C位，但就寧願隔一個身位，等後面的上台的人填補空位，也不願企到劉佩玥隔離！而影大合照時，陳瀅立即拉埋一班好姊妹企在右邊，龔嘉欣則孤獨企c位，明顯陳瀅個勢較為疊馬，與龔嘉欣落寞的身影形成強烈對比！

陳瀅孖劉佩玥企到離行離迾，仲好似眼睥睥龔嘉欣。（葉志明攝）

雖然陳瀅極力否認同龔嘉欣鬧不和，但二人同場卻零交流，陳瀅更被鏡頭影到「眼睥睥」龔嘉欣！而當宣布陳瀅入圍「最佳女主角」10強，在台上講完感言後，台下的龔嘉欣被鏡頭捕捉到無拍手恭賀對方，並面無表情地盯着台上。雖然鏡頭前已明顯感覺得到二人並不熟絡，不過亦有鏡頭外看不到的事，事關當《香港01》記者想與二人一齊做採訪時，卻遭到現場公關拒絕，雖然對方沒有講明原因，但似乎有內情！

陳瀅講完感言後，個個都有拍手，得龔嘉欣放低手望着前方。（熒幕截圖)