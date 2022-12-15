全民造星V｜馮允謙與韋羅莎任導師　自覺責任重：盡量幫大家達標

《全民造星V》今日（15日）公布導師名單，分別為馮允謙、陳蕾、on仔（陳建安）以及舞台劇演員韋羅莎（Rosa）。4位導師接受訪問時透露今屆有近7千多人報名，而今早面試時，出現了令馮允謙心心眼的參賽者。

《全民造星V》4位導師（on仔、陳蕾、韋羅莎、馮允謙）今早已錄影，預計會面試40多位參賽者。（梁碧玲攝）

馮允謙表示當初獲邀做導師時，由於責任重大，所以都考慮了一段時間。「唔好話教佢哋啲咩，希望以分享心態，盡量幫助大家，呢樣係我最想做。」做得導師，需要投放大量時間在學員身上，身為媽媽嘅Rosa表示唔想因為要照顧小朋友而錯過大好機會。「知道會係攰同無得瞓，但我覺得會係好好玩。」問到會否擔心在淘汰參賽者後引來爭議，馮允謙認為難以避免。「其實係好睇個人心水，我哋4個導師要傾傾同諗諗，但我哋睇過咁多人，有幾個真係好，所以要信自己決定。」Rosa表示預會被批評唔夠料，但她相信4位導師都是真心想幫助所有參賽者達標。

馮允謙話唔會因為對方靚仔過自己而踢出局，他主要是看重才藝、上進心。（梁碧玲攝)

馮允謙表示今早已開始面試，當中有幾位屬於靚仔系列，更忍唔住要畀心心眼。「係有著數，但我都係睇才能，同埋朝住咩嘢嚟參賽。同埋佢肯唔肯進步都係我想睇到，性格係難改，如果佢本身係band友，但要單飛要識跳舞，我自己都跳舞唔叻，睇你肯唔肯去學，呢個好緊要。」