全民造星V｜陳蕾任導師先check腹肌　On仔被花姐搞到勁緊張

陳蕾話今屆有不少參賽者都係混血兒。（梁碧玲攝)

馮允謙、陳蕾、On仔（陳建安）以及舞台劇演員韋羅莎（Rosa）將出任《全民造星V》導師，4人今午(15日)會見傳媒。眾人接受訪問時都表示責任重大，陳蕾笑言私心來說希望大家可以透過節目更了解她，但又擔心會在討論區被攻擊，所以心情十分忐忑。On仔因曾任《造星》評審，而當時感情似做導師，所以當收到邀請時，感覺興奮。「上次同花姐開大會，唔係淨係睇學員，係睇埋導師成長，花姐係咁問『你可以有幾坦誠先？你有幾冇偶包先？』我返屋企就開始緊張、諗好多唔同嘢。」On仔又表示曾經問過花姐可有什麼指引，花姐表示不一定組男團，選擇權全在導師手上。

做導師除咗錄影要照顧學員之外，收工後亦隨時收到「求救call」， On仔表示已經做好心理準備。(梁碧玲攝）

陳蕾表示日前在工作中遇上Collar成員Gao，對方因為知道導師一職比學員更辛苦，所以安慰她要加油。4位導師今早進行面試，陳蕾被馮允謙踢爆要參賽者騷腹肌，為此她表示：「我不嬲都對腹肌冇興趣，因為佢張相係赤裸上半身，咁都要睇睇有無執相，真心，我好擔心被詐騙，咁如果佢詐騙係佢心地唔好。（咁最後係？）ok，佢冇呃人，心地都係善良。」陳蕾又透露其中一位參賽者目標是做搞笑藝人，雖然對方唔算靚仔，而且有少少肥，但卻十分期待對方能否以幽默融化自己，並強調自己注重內涵。「如果佢幽默感強，我係勁加分，你唔好信佢咩心心眼、腹肌。」