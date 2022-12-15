193新mv獲Do姐任女主角　為報恩推腳傷姜濤上Do姐香閨打掃

ERROR成員郭嘉駿（193）昨日（14日）推出新歌《越州公路193》，193的新歌由張繼聰作曲、黃偉文填詞，再加上謝安琪監製，本身已經話題性十足。原來193更找來鄭裕玲（Do姐）客串MV女主角，瞬間成為熱話。193表示新歌是憑歌向「老婆」（193粉絲暱稱）寄意，向一眾不離不棄的老婆致最由衷的感謝，更寫下：「我們每個冒險、每個嘗試，都像趟在異地的旅程，放眼全是陌生的冷酷風景。堅強意志固然可以使人支撐下去，但沒有甚麼比暖心的回憶更令人振作鼓舞，儘管面前有未知的無限里公路。」

193新歌《越州公路193》 (ig@deniskwok193)

Do姐之所以會客串193新歌MV女主角表示：「因為我有理由相信你係暗戀我嘅，無以為報，咁你問我可唔可以客串呢？我怕咗你，所以我就客串啦！」193更大膽問Do姐有沒有多一點可以報答，而Do姐更表示自己從未客串過MV，193可以說得上十分榮幸可以奪去Do姐的第一次。Do姐拍完MV話：「客串 @deniskwok193 ，係咪大家都估唔到！知我咩料啦！同一班年輕人合作，睇得出佢哋嘅用心，好滿意！而且霞姨有預飯盒俾我，唔錯唔錯」又後更說：「第一次客串MV，感覺唔錯，大家要loop多幾次支持吓33，支持吓我嘅第一次。」

Do姐客串193新歌MV女主角 (ig@deniskwok193)

193「膽粗粗」找Do姐來客串MV，原來之前他一直怕合約上有問題，所以一直不敢找Do姐，Do姐在193心中是最高貴的，所以就趁Do姐已經完約就勇敢地去找Do姐問一問，結果Do姐便一口答應了。193指以前在英國讀書時經常會聽Do姐主持電台節目，而Do姐亦有說過自己很愛英國王室的東西，所以今次MV 193特地為Do姐設計這個「英國王室葬禮」的造型。但MV中193與Do姐沒有太多的對手戲，193就話：「怕Do姐會拒絕我，所以我一直氹住你，話1至2個鐘就可以。下次你做女主角然後我哋打車輪！」Do姐即話：「所以我咪話你暗戀我就係咁樣！」193即擺出心形手勢表示：「我唔係暗戀啦！我明戀啦吓話！做到咁足！」

193特地為Do姐設計這個「英國王室葬禮」的造型 (ig@deniskwok193)

193表示不知道如何報答Do姐，即話若要他去Do姐的香閨打掃清潔也沒問題，隨即說知道Do姐香閨很大，想借此參觀一下，更話要約姜濤一齊去，但姜濤現在腳傷仍未康復，自己可以幫助推輪椅。Do姐聽到後立即笑著說：「好喎！無任歡迎，ERROR其他3個可以唔需要！」其實Do姐都好鍚193，之前193在尖沙咀市集開幕時，Do姐亦有出現支持，亦有上傳照片到社交平台：「見佢咁比心機，一於嚟支持下。嚟到現場見到咁靚嘅場景，就真係知佢個品牌咩料，真係替佢高興，繼續加油！」