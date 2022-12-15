東張西望｜村口無故被加建電閘要付過路費　負責人強調屬私人地方

今日（15日）的《東張西望》報道元朗上攸田村的出入口無故被人加建電閘而令出入受阻，連的士入村都要付10元的過路費。

元朗的上攸田村的出入口無故被人加建電閘而令出入受阻 (節目截圖)

居住了上攸田村40多年的劉先生指村口的電閘於上月底安裝，已經付「過路費」的車主就可以獲得一個控制器自由出入，而沒有付過路費的車主，只好徙步入村。今個月初劉先生指電閘主人更放置了一個貨櫃於村口，懷疑之後用作辦公室進行收費。劉先生指現在不能駕車回家，只可以走路回家，劉先生感到無奈說：「一行埋嚟就問你，傾咗計未阿？意思話呢條路私家路嚟，要畀錢㗎！」劉先生更心灰的表示想搬離上攸田村。

居住了上攸田村40多年的劉先生指村口的電閘於上月底被安裝 (節目截圖)

《東張西望》到現場視察過，不夠100米的村口已經有兩道電閘，在拍攝期間遇上一個已付過路費的村民回村，但控制器懷疑失靈，電閘一直沒有打開。《東張西望》曾聯絡電閘負責人，而電閘負責人對加建一事直認不諱：「道閘梗係我㗎啦，私人地方嘛，我圍返自己嘅財物之嘛，有冇問題？我租返嚟，打晒釐印㗎嘛，如果唔係我落電閘，村民都可以報警啦！警察都會處理啦，如果我係違法嘅話！」負責人更表示該地是他租回來放貨櫃，若不安裝電閘就會圍板。雖然負責人一直說是私人地方，但《東張西望》就在現場發現有政府的燈柱編號，是否真的屬於私人地方仍然有待解答。