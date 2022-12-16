中年好聲音 ｜呂方加盟任評審　梁浩銓梁家賢唱「陳奕迅」鬥到尾

《中年好聲音》50強參賽者正式誕生。

無綫《中年好聲音》50強選手正式誕生，當中有八位是五燈滿分選手。本周日（18日）晚播出的最新一集，將進行第二部曲《挑戰！兩個只能活一個》，評審團除了繼續有Maria Cordero（肥媽）、張佳添、伍仲衡和周國豐外，還有資深歌手呂方強勢加盟！呂方接受無綫娛樂新聞台訪問時大讚參賽者水準高，他說：「我做評判嘅準則唔會好嚴格，始終佢哋都唔係專業，對佢哋都唔會太苛刻，最緊要有感情。」他續指明年是入行40周年，將於紅館舉行紀念演唱會，現在已開始籌備及做運動Keep fit。

呂方強勢加盟做評審。

是集共有13名選手出場，當中包括於上一回合奪得5盞燈的「Bill哥哥」吳大強、「紅美人」李泇霖和「Jay」林鉫徫，除了三人能否維持強勢再奪5盞燈成焦點外，「梁氏宗親」梁浩銓VS梁家賢的PK亦相當Juicy。兩位梁氏代表無獨有偶都是選唱天王陳奕迅歌曲，分別是《阿士匹靈》及《幸福摩天輪》，更冤家地驚現同分，最終要鬥到最後一刻方能分出勝負，相當緊張刺激。

梁浩銓VS梁家賢上演「陳奕迅」之戰。

梁浩銓VS梁家賢上演「陳奕迅」之戰。

此外，50強選手「小龍女」龍婷、「鮑大人」鮑聖光及「羅榮」羅金榮前晚（14日）分別在旺角和青衣進行Busking，更吸引大批人潮圍觀，氣氛熱鬧。龍婷在主場旺角獻唱多首鄧麗君金曲，現場更有粉絲舉燈牌為她打氣；另外在青衣的Busking，除了有鮑聖光、羅金榮大晒功架自彈自唱多首歌曲，龍婷亦有到場與二人合唱《朋友》，為是晚畫上圓滿句號。