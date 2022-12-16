尹子維清晨連發三條微博表白徐冬冬　爆對方不婚主義者曾求婚成功

「中國第一美胸」徐冬冬曾於2019年與尹子維拍拖，但短短8個月後便以分手告終，去年兩人再續前緣，一起合作網大《落魄保鑣之危機疑雲》，令不少網友震驚，想不到分手後竟再度合作，一時成為話題。



徐冬冬與尹子維分手後仍是朋友。（電影海報）

今日（16日）清晨，尹子維連發三條微博，向前女友徐冬冬表白：「還是好喜歡冬冬啊。真的希望她愈來愈多好。認識八年了雖然她很自強，始終認為她是我需要保護的人。」其後又同網友求助：「她是不婚主義者…我希望好，怎麼才能夠好好照顧她？」幾分鐘後，他再度發文透露：「她很善良，她去浪姐《乘風破浪3》被頂下去了，她也希望去的那個人好，她幾乎是個工作達人，每天都是工作，我們毫無空間兩個人的。」更在留言區寫道：「對朋友好對競爭者好對工作好，就是對我無話話（講）。」一番說話令網友哭笑不得：「哈哈哈怎麼有點可憐。」

今年32歲的徐冬冬比尹子維細15歲，2018年11月，徐冬冬在微博公開戀愛消息，翌年1月，兩人戀情曝光，同年4月，尹子維向徐冬冬求婚成功，原本以為好事將近，想不到4個月後，徐冬冬在微博宣布分手：「我們分開了，但他還是我最好的朋友，一切順利。」而尹子維也轉發寫道：「可能現在做朋友最好。Always support you.」

兩人2019年8月以分手告終。（微博圖片）

對此，網友們都紛紛猜測尹子維或是對徐冬冬餘情未了，酒後感慨：「喝醉了 哥」、「omg你清醒一點」，也有網友鼓勵他：「用她需要的方式去愛她」、「你可以再追她一次，繼續在一起啊」等。