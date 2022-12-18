阮嘉敏離開《東張西望》收入減少：屋企人成日問我夠唔夠錢用

「為了夢想，你可以去到幾盡？」我們常常都以這句說話鼓勵自己，為了目標到底自己可以放棄什麼。上年5月的時候《東張西望》主持阮嘉敏（Mandy）受訪時直言會離開工作了數年的東張大家庭，尋找更多的發展方向，她接受《香港01》訪問時就透露，參選時的目標是演戲和綜藝雙方面發展。雖然不捨得離開「東張」但同時又對新挑戰感到興奮。如今半年已過，原來阮嘉敏已一步一步地朝住目標進發。



阮嘉敏今年年中離開了工作多年的《東張西望》。（截圖）

她說：「6月拍咗套《靈戲逼人》，喺入面同吳子冲做一對情侶，個角色係一個好怕羞嘅女仔，好細膽，比較驚青，好怕事。為咗個角色我仲特登去染黑個頭髮，造型上面幫咗我好多，因為劇組仲俾咗副黑色粗框眼鏡我戴，即刻多咗份書蟲味。」

阮嘉敏參選香港小姐而入行。（tvb.com）

獲監製、導演賞識

她直言，離開「東張」後可以無縫接駁劇組是全靠監製賞識。她說：「好多謝監製，真係㗎！因為戲劇方面嚟講我真係一個新人，經驗唔多但係佢都放膽畀我嘗試。角色同我本身性格好唔同，對我嚟講係挑戰。好多謝佢願意用新人！願意畀機會我，好感激佢！」監製化外，她亦表示劇組導演也幫了很多。她也說：「我拍緊嘅時候都有返公司睇片，係導演陪我睇㗎！我記得睇咗幾次片，有一次仲要佢放假都返嚟陪我睇！佢畀好多意見我，教我點樣投入角色，每場戲都有同我傾，平時又教我點樣睇機位，點樣走位。」

阮嘉敏表示感謝劇組給她機會入劇。（IG圖片）

自言係「緊張大師」

雖然她已參演過幾次劇集，但大多都是客串，而《靈戲逼人》可謂是她首次有較多戲份的一次。她自言拍攝時十分緊張，經常擔心自己表現不達標。她說：「我真係緊張大師，個人好煩，每拍完一場戲都不停問問問，真係問題少女，多謝佢哋咁有耐性！希望佢地收貨。佢哋都同我講，冇得一步登天，我好想繼續拍多啲，吸收多啲經驗。」

阮嘉敏（Mandy）都有好多粉絲支持。（IG圖片）

上演技訓練班惡補

她續指，為了增進演技也會自己報讀演技班進修。她說：「有時見到其他藝員有上其他老師嘅戲劇班，我都會主動問佢地上堂嘅情況，睇下適唔適合自己，然後去上堂，一星期一堂。仲有，平時同其他前輩合作，我都會喺側邊偷師。」

阮嘉敏（Mandy）最近拍攝新年節目《新春開運王》。（資料圖片）

拍新年節目向心姐偷師

阮嘉敏表示，最近有幸參與了新年節目《新春開運王》拍攝也感到十分開心，因為她並未拍過新年節目，對她來說也是新嘗試。她說：「例如今次拍新春開運王，謝雪心，心姐都有份拍，我都同佢傾好多呢行嘅嘢，請教佢拍攝上嘅意見，仲可以跟佢學吓嘢。心姐話：『不論係戲劇定係綜藝，投入自己角色去做。』大多數時間我都係留意心姐點樣去演繹，喺旁邊慢慢睇，真係會學到好多嘢。佢嘅說話節奏好好，令人聽到好舒服同埋好自然，跟住我返屋企背稿嘅時候，錄低之後聽返，睇下自己覺得舒唔舒服。」她也表示，要多謝監製同編審畀機會，她說：「有份拍新年節目好感恩，第一次嘅新嘗試。」

阮嘉敏（Mandy）拍過不少劇集，不過大部份都是小角色。（IG圖片）

唔做「東張」收入減少

有得必有失，雖然她成功入了劇組，嘗試了不同的發展，不過收入就沒有以往的多。她說：「show確實係少咗，但我又冇計過確實嘅數，但係而家試多咗其他嘢，又多咗時間上戲劇堂，學多啲嘢裝備自己，另一個角度睇係好事。其實我個人都唔算大使，我食嘢又好平，日常使費唔算多。就算啱啱考到車牌，都唔會買車住，因為養車真係好貴，搞唔掂，而家我啱啱好生活到都已經好好。」

阮嘉敏（Mandy）做過《姊妹淘》主持。（IG圖片）

父母擔心：屋企人成日都問我夠唔夠錢用

她坦言，夠食夠住就可以了，最重要的還是做到自己想做的事。她說：「我仲儲到錢嘅，只不過冇以前咁爆show，冇你諗到咁慘㗎，哈哈。我畀到家用㗎，不過屋企人成日都問我夠唔夠錢用。講真，我都咁大個人，冇理由問佢哋拎錢嘅，所以而家自己啱啱好夠用，我覺得已經好幸福啦，可以做到自己鍾意嘅嘢，又生活到。」

阮嘉敏（Mandy）被網民喻為TVB女神之一。（IG圖片）

阮嘉敏想買樓畀父母

阮嘉敏畢業於昆士蘭科技大學媒體與傳播研究系及香港中文大學傳理系，會不會覺得自己起步太遲？她坦言娛樂圈需要時間浸淫，很難相題並論。她說：「不過，媽媽成日好想我做新聞報道員，哈哈。屋企人都好支持我入行，之前怕我返工遠仲話想搬入將軍澳，但係我又唔想佢哋咁就我，所以最後就冇搬。講真，我希望我快啲有本事可以買到層樓畀爸爸媽媽住就真，佢哋養到我咁大，我都好似冇咩回報。」