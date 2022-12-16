Jer柳應廷為劇犧牲被真踢要害　忍痛死撐：好彩我練咗硬氣功！

ViuTV原創劇《百萬同居計劃》下周迎來結局篇。劇集講述城中知名的女強人「黑寡婦」霍姐 (簡慕華 飾) 邀請斜槓族燈仔 (盧瀚霆飾)、初戀蕭遙 (黃德斌 飾)、下屬阿包 (徐㴓喬 飾) 等人參與「百萬同居計劃」，參加者只要搬進她的大宅一起同居生活半年，就可以人人獲取一百萬獎金！

下周二 (20日) 播出的第11集就講到大宅眾人全員出動到郊外行山，期間遇上前來追債的「大聖爺」李建邦 (Suzuki)，柳應廷 (Jer)、練美娟 (娟姐) 要捱打，黃德斌、陳子豐亦慘被淋紅油。雖然劇情驚險，但戲外演員們相處融洽，鏡頭外都有講有笑，所以不時被劇組溫馨提示要安靜，以免打擾附近居民。

德斌為救簡慕華而被淋得背面全是紅油。

而為求效果逼真，Jer及娟姐都不介意被真打，其中Jer被Suzuki攻擊重要部位的一幕，Jer笑言真的有打中，不過他就鬼馬回應：「好彩我練咗硬氣功，我反而驚佢 (Suzuki) 隻腳痛啊！」至於被掌摑的娟姐亦非常專業，透露之前另一拍攝曾試過借位但最終穿幫，所以寧願被真打，「快快脆」完成所需鏡頭。

_大宅眾人到郊外行山，遇上前來追債的「大聖爺」Suzuki。

德斌為救簡慕華 (Rachel) 而被淋得背面全是紅油，Rachel、娟姐等女演員大讚德斌好勇，停機後更一起拍照留念，娟姐笑言德斌成了「打卡熱點」。談到遭淋紅油的感受，德斌就表示「濕濕碎」，又謂：「之前都有拍過呢啲戲份，嗰次仲係冇得擋，今次都已經好好有件外套擋住。」