亨利卡菲爾冇得做超人幸有新計劃　同Amazon合作拍《戰鎚40K》

曾於DC超級英雄電影中飾演超人的Henry Cavill（亨利·卡菲爾），於日前宣布將不獲安排回歸扮演超人。雖然不能再看到亨利·卡菲爾飾演超人的英姿，不過近日卻傳出他將會出演另一套巨作的消息，同樣令人興奮。



Henry Cavill（亨利·卡菲爾）宣布不會回歸扮演超人。（劇照）

根據外媒《Hollywood Reporter》透露，Henry Cavill（亨利·卡菲爾）將會與Amazon串流平台於《戰鎚40K》 （Warhammer 40,000）合作。據引述Amazon已向擁有《戰鎚40K》的Games Workshop購得拍攝版權，未來將很多可能製作影集或是電影系列。

Warhammer 40,000 （戰鎚40K）曾經推出十分多周邊遊戲、漫畫，豐富程度絕對不輸DC，Marvel。（網上圖片）

最早期遊戲圍繞住人類與獸人、混沌、靈族，後來又發生了內戰，又有鈦星人、太空死靈加上混戰。這種一邊用戰棋對戰，一邊享受故事的遊玩吸引了非常多人沉迷其中。（網上圖片）

《戰鎚40K》的歷史始於1987年，本身這個文化始於一些放在桌面上互相攻打的軍隊模型戰棋遊戲，因為《戰鎚40K》本身背景故事包含了大量不同的種族，而每一個種族都擁有自己獨特的故事背景，而且充滿濃厚的科幻及宗教色彩，所以隨住時間這個戰棋遊戲已發展出一個，複雜程度不輸給DC或是Marvel的世界觀。

4月的時候亨利卡菲爾就曾經在IG分享過自己親手塗裝的戰鎚40K「禁軍」模型。（IG截圖）

除此之外，本身就是一個「遊戲宅」的亨利卡菲爾亦十分熱衷於這款戰鎚遊戲上，特別其中一個叫做「禁軍」的種族派別。亨利卡菲爾也說：「我從小就喜歡戰鎚 ，這一刻對我來說真的很特別。有機會從一開始就引領這個電影世界是一種榮譽和責任。我非常感謝 Vertigo、Amazon Studios 和 Games Workshop ，為了實現這個目標所付出的，所有辛勤工作。我離夢想成真又近了一步。」