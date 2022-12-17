冰上火花︱Ian爆感情線多到數唔清　準備演沙灘濕身戲：但我怕水

ViuTV新劇《冰上火花》今日（17日）舉行開鏡儀式，有份參演嘅陳卓賢（Ian）、林愷鈴、柯煒林、黃奕晨、朱鑑然等均有出席，COLLAR成員Gao亦有現身，但事前已表明不接受訪問。

Ian出席《冰上火花》開鏡儀式。（葉志明攝）

好多年青演員。（葉志明攝）

Gao與眾人有講有笑，未有接受訪問。（葉志明攝）

Ian於劇中會對哥哥的女友林愷玲有好感，之後又與張芷澄有感情發展，他接受訪問時笑言數唔清到底有幾條感情線。「同AK（江𤒹生）都係感情線！其實同佢係敵對，但有識英雄重英雄、惺惺相惜感覺，所以能成為密友總帶著愛。」Ian表示由於密友仍有另一劇在身 所以今日未能出席拜神儀式，亦會較遲才入組《冰》。「同佢傾過都有啲擔心，因為大家連冰都未溜過。我比佢早少少開始訓練，而家稍微無咁似企鵝，但AK因為拍緊劇所以無咩時間練習，希望佢之後可以加緊時間練練。」

Ian透露將會有沙灘濕身戲。（葉志明攝）

Ian之前訓練時曾受傷，他笑言是因為對自己過自信而未有戴護肘。他說：「嗰時個non- stop咁訓練三個鐘，都無受傷，離開冰場後信念鬆咗，嗰小心跌倒令手肘受傷，但其實平時訓練我哋都full gear上陣，所有嘢都喺安全情況下進行。」《冰》雖然係以冰球為題材，但林愷玲透露眾人均會有沙灘濕身戲，Ian表示該場戲份仍未拍攝。「我唔怕凍，但怕水。不過一落水喺鏡頭前我就唔記得晒啲童年陰影。」

樂壇頒獎禮將至，Ian保持平常心，他認為大家肯投票已經是肯定。（葉志明攝）

Ian早前與張敬軒為音樂頻道舉行小型音樂會，他表示十分享受過程，亦希望可以有機會與軒公開騷。「我當然想寫歌比佢，但都大壓力，因為佢嘅作品首首都係經典金曲，如果我未寫到自己百分百滿意嘅旋律我都唔敢拎比佢聽，所以再努力下先。」