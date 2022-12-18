霍啟山同大馬賭王兒子睇世界盃　曾與章子怡發展姊弟戀至今未婚

2022卡塔爾世界盃賽事進行得如火如荼，身為香港足總副主席的霍啟山早前亦有飛到當地觀賽，同行的還有大馬賭王林國泰大仔林拱輝同太太及三子林拱銳。林拱銳在IG分享了現場盛況，片中所見他們在看台上觀賽，身穿灰色褸襯牛仔褲的霍啟山打扮休閒，心情大靚的他對着鏡頭扭腰擺舞，難掩興奮！



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朱玲玲與前夫霍震霆育有三個兒子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁。（微博@郭晶晶）

現年39歲的霍啟山是朱玲玲與前夫霍震霆的二仔，畢業於英國倫敦國王學院，回港後一直在家族企業工作，現任霍英東集團副總裁。霍啟山外形俊朗，但多年來感情史卻寥寥可數，當中最轟動的要數與章子怡的一段戀情。2004年霍啟山被傳媒影到與章子怡在街頭熱吻，雖然這段姊弟戀相差4歲，但霍家公子同國際知名女星的組合仍被外界視為金童玉女，可惜僅維持了兩年就分手收場。

章子怡在2015年與內地歌手汪峰結婚，並育有一子一女，連同男方與前女友所生的長女汪曼熙（小蘋果）一起生活，幸福美滿。（微博@汪峰）

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2012年霍啟山與外籍模特兒Lea T.傳出緋聞，雖然Lea T.僅以「好朋友」形容彼此關係，但她就承認曾見過對方家長，雙方關係可見一斑，更有指霍啟山有意迎娶Lea T.，不過這段情也未能修成正果。2016年霍啟山與何超蓮多次被影到一起食飯，但兩人就澄清只是傾生意，雖然他們門當戶對，郎才女貌，但最後亦只是維持朋友關係。自此，霍啟山甚少傳出緋聞，他曾在接受訪問時表示會專注發展事業，父母亦沒有給他壓力，身家百億的他至今未婚。