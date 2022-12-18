蔡潔自覺可塑性高拒認Ａ貨李佳芯　洪永城寸爆：我覺得人哋靚好多

33歲華姐出身的蔡潔，因為樣貌氣質與李佳芯有幾分相似，常被指是「A貨李佳芯」。 日前蔡潔與黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝及洪永城一齊上「See Saw先」YouTube頻道，為劇集《法證先鋒V》宣傳，竟被洪永城一句KO：「我覺得人哋靚好多」，令場面尷尬。

蔡潔自覺化妝技巧好好。（影片截圖）

冇人想知蔡潔嘅２０件事，講到想喊。（影片截圖）

5人要接受「EQ訓練營」考驗，被輪流問Mean爆問題。最新一集蔡潔成為目標，指她化妝技巧高超，個樣次次不同，蔡潔直認說：「係呀！我化妝技巧真係好好㗎…我覺得我好適合做演員，樣比較普通，扮乜就似嗰樣嘢囉，即係可塑性好高。」黃宗澤爆料，指有出名剪片師發現每次剪片見到蔡潔都是被人強姦，追問是否個人專長，在旁洪永城問她是否「好識得演」？蔡潔回他一句「八公」，然後答：「我梗係識演，因為我冇試過，只能夠演囉，係咪？即係演技都唔錯。」

蔡潔曾在YouTube拍《關於我的20件事》短片，亦成為攻擊目標，黃宗澤指「你覺得真係有人想知？」蔡潔面懵懵反問：「你想唔想知吖？」黃宗澤直言沒有看過，洪永城踩多腳：「 佢就係因為唔想知，所以冇睇…你覺得點解有人想知你嗰20件事呢？」蔡潔停了幾秒，無奈地說：「我都想講係冇人想知我嘅20件事…..咁樣…我都想喊呀！」說畢作狀拭淚。

蔡潔有「Ａ貨李佳芯」之稱。（資料圖片）

蔡潔孖辮Look被指扮李佳芯。（製圖）

另一尖銳問題，是關於蔡潔經常被指「似李佳芯」，洪永城抵死說：「我個人就唔覺得，因為人哋靚好多。」蔡潔附和：「係，我都覺得人哋靚好多，同埋好多人喺我個page度話『你唔好成日扮佢，同埋一啲都唔似佢呀』，跟住我咪話『係囉！終於有人出嚟同我平反』。就係上次『See See TVB』出咗post話我似佢，搞到我畀人攻擊，你哋快啲幫我平反。」為化解尷尬場面，蔡思貝打圓場說：「似嘅唔係外貎而係氣質，兩個都斯斯文文，氣質女神嗰種。」黃宗澤奸笑反駁︰「嗱！我知你嘅性格係點，唔好喺度扮嘢。」洪永城追問，黃宗澤未有踢爆，只說「仲斯文」。

【同場加映袁偉豪發火】

之後輪到問蔡思貝，但問題容易好多，只說她多爛桃花及經常着少布衫。但當袁偉豪問問題時，其他人沒有在意聽，搞到袁偉豪發火即場掟稿落地兼踩多兩個，在鏡頭前怒吼：「我要返屋企食飯呀！」其他人都勸先走，但最後他都堅持完成拍攝。

在片尾講感受時，蔡潔直言Mean爆問題傷害到她：「我覺得呢…都攻擊到嘅，少少！（有hurt到？）邊度呀…冇人想討論我嘅嘢囉，係囉，我努力啲…拜拜！」身旁蔡思貝即上前安慰。

黃宗澤同洪永城不斷夾擊蔡潔。（影片截圖）

最後由蔡思貝安撫蔡潔。（影片截圖）

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