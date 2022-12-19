《無限超越班》沈月怯場爆喊湯鎮業質疑造假　惠英紅後台抱抱安慰

內地浙江衛視與TVB合作的演技競演綜藝節目《無限超越班》，顧名思義，是要一班藝人大鬥演技，超越自己，單是睇導師陣容，就有爾冬陞、惠英紅、吳鎮宇、佘詩曼，而新一集嘉賓還有湯鎮業、趙雅芝、許紹雄、張可頤等等，完全可以開番齣TVB重頭劇，而他們在點評參賽藝人亦確是交足戲，由寸爆薛凱琪到安慰怯場的沈月，也仿如有晒劇本，而湯鎮業無心快語，更險些令真人騷穿崩，下文為大家揭曉。

沈月在節目中怯場爆喊，被質疑早有劇本。（影片截圖）

惠英紅指演員要夠厚面皮。（影片截圖）

在先導片中，惠英紅指薛凱琪是「40多歲的陶瓷娃娃」，評語鋒利，不留情面。但在節目真正播出，紅姐性格又180度逆轉，當參賽藝人沈月上場，神奇地變得怯場，緊張到講不出話，完全不似出道6年，多次當上女一的演員，一班導師包括爾冬陞、惠英紅先後鼓勵她，又說「演員最重要是面皮厚」。不過此時湯鎮業卻爆出一句「妳這是演技嗎？完全不似有6年戲齡！」。其後沈月走進後台，努力擠出眼淚，此時畫面播出惠英紅上前攬著沈月，低聲安慰，之後許紹雄、趙雅芝、吳鎮宇先後入鏡輪住安慰，由於過程太過刻意突兀，網民指這是真人騷的催淚套路，大家不用太認真。

+ 7

其他精彩內容：

+ 6