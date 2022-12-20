嘉盈玩「你叫我做」被要求聞路人屁股超尷尬：我想退出YouTube界

現年24歲的嘉盈（王嘉盈）是YouTube熊仔頭頻道「FHProductionHK」幕前成員之一，憑着「MK妺」形象及驕人身材而備受網民熱捧。早前嘉盈亮相於ViuTV真人綜藝節目《姊妹們的國際市場》，性格豪放的她在節目講出不少的火爆的言論，受到不少網民及觀眾討論。最近嘉盈的人氣更持續急升，其YouTube頻道「Kaying嘉盈」訂閱量超過7萬，為了慶祝這件喜事，嘉盈就玩「你叫我做」報答觀眾，當中更癲到聞路人的體味！



嘉盈是YouTube熊仔頭頻道「FHProductionHK」幕前成員之一，憑着「MK妺」形象，以及驕人身材而備受網民熱捧。（IG/@kaaying219）

嘉盈表示：「今次『你叫我做』大家都好踴躍參加，多謝大家！有啲玩到好盡，令到我感受到尷尬極限，玩呢啲街頭嘢好開心，遇到嘅觀眾都好玩得！希望大家都睇得開心。」節目開始，她已經被粉絲要求穿着睡衣及穿兩隻不同的鞋出街，對嘉盈來說並不是什麼難事，不過離開家之後的挑戰難度就大大增加！

嘉盈大玩「你叫我做」聞路人的體味。（YouTube/@Kaying嘉盈）

光是看影片已經覺得好尷尬。（YouTube/@Kaying嘉盈）

嘉盈離開家去了附近的商場，這時就有粉絲要求她在街上大聲唱歌，而她就即場演出梅艷芳的《壞女孩》，不過唱了幾句她已經覺得非常尷尬，更落荒而逃表示：「面對唔到！」但之後的難度大幅度提升，便是要聞路人的屁股，還要向對方表示：「你要食多啲菜。」雖然嘉盈挑戰成功，但是整個過程非常快完結，可以感受她對於這個場面感到尷尬，更直言：「拍完呢條片之後，我想退出YouTube界。」

嘉盈被請食檸檬。（YouTube/@Kaying嘉盈）

隨後，嘉盈再有新挑戰，就是要向路人表示：「我唔見咗嘢，就係你嘅電話Number。」嘉盈隨即選了一位男生要電話號碼，不過被對方當場請食檸檬，表示：「我冇電話號碼。」另外，嘉盈更要在街頭上跳舞，引來不少途人的眼光，簡直在挑戰自己的尷尬限度。其實影片中還有不少「你叫我做」挑戰，不過要數最尷尬的必定是上述幾項，而現時影片出街後，嘉盈的訂閱人數再度上升接近8萬人，真是相當厲害！