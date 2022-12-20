張建聲洗微波爐遭鐵邊𠝹傷前臂　傷口深見真皮層入院縫14針

39歲的張建聲（Justin）意志力一向超乎常人，5次為配合電影角度犧牲身形，由6嚿腹肌型男增肥變220磅大肥佬，搞到心翳、胃酸倒流、大便有血等種種問題，令健康響起警號。張建聲原定在2月開拍新片《反間》，但日前卻發生家居意外，右手前臂被鐵邊𠝹傷，4條疤痕其中兩條深見真皮層，要急入院縫14針，擔心開拍前未能操到最佳態狀。

張建聲最近發生家居意外。（IG@justin311）

張建聲多次為電影藝術犧牲身形。（IG@justin311）

張建聲昨日在IG上載手臂縫針後的照片，十足蜈蚣足一樣，十分嚇人。他寫著：「十四針，看到熱淚盈眶了。還在看，啤酒都喝不到了。#休息三個禮拜不能運動 #不影響拍攝工作 #唔爆線就可以了 #注意家居安全」。他在IG Story上載醫護人員為他抹血，以及手術過程的影片，睇到都覺得好痛，他留言：「最痛係打麻醉針，之後就一路欣賞醫生高超嘅技術。#克服恐懼最好的方法就是面對恐懼」，他表示麻醉藥力一過便會好痛，需要即時食止痛藥。

今次意外源於張建聲打算洗微波爐，將手攝入櫃的罅隙間，怎料被旁邊用作通風的鐵邊𠝹傷手。他接受《香港01》訪問時，透露2月要開拍新戲《反間》，可能會有打鬥場面，他說：「食緊止痛藥，三個星期唔可以做運動，都有啲擔心，因為1月中先可以復操，體型隨時會變。」