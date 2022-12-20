任達華琦琦愛女提早慶祝18歲生日　任晴佳紅唇Look散發輕熟女氣質

任達華與名模琦琦的愛女任晴佳（Ella）完美遺傳了父母的優良基因，不但五官標緻，更似足媽咪一樣身形高䠷。即將踏入18歲的Ella，日前相約一班好友提早慶祝生日，她在IG Post出一系列慶生照，並寫道：「early birthday celebrations with my lovesss!」以紅色吊帶連身裙上陣的Ella，再襯上長Boots，大騷10頭身的逆天比例，化上紅唇的她對着鏡頭大擺Pose，舉手投足都盡顯超模風範！而Ella所戴的天使造型頸鍊原來更是出自媽咪琦琦的自家珠寶品牌，相信都代表着Ella在琦琦心目中猶如小天使般的存在！



Ella所戴的天使造型頸鍊原來更是出自媽咪琦琦的自家珠寶品牌。（IG@ellayamm）

完美遺傳了父母優良基因的Ella不但五官標緻，更似足媽咪一樣身形高䠷，成為時尚界寵兒。（IG@qiqi_yam）

身高逾180cm的Ella天生一副Model身形，16歲已經在模特兒界佔有一席位，除了先後登上香港五大一線時尚雜誌封面之外，更獲不少品牌垂青，成為廣告界的新寵兒。雖然Ella仍在求學階段，但愈發有超模氣質的她已經踏上時裝騷舞台，與國際級名模劉雯及賀聰等一起行騷，不但面對鏡頭表現力十足，而且全程十分輕鬆淡定，氣場強勁！愈大愈靚女的Ella亦積極挑戰不同造型，不時輕露成熟一面，絕對有機會青出於藍，女承母業成為專業超模！