馬來西亞萬千星輝2022｜林敏驄鮑起靜十強不入　兩岸觀眾品味不同

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》早於（14/12）公布十強入圍名單，其中在「視帝」十強分別是陳山聰、郭晉安、陳豪、馬國明、林敏驄、陳展鵬、黃宗澤、黎耀祥、周嘉洛及丁子朗。至於「視后」部分則有鮑起靜、江美儀、胡定欣、陳煒、唐詩詠、李施嬅、張曦雯、陳瀅、劉佩玥及高海寧。大熱劇集《下流上車族》成為本年度「劇王」，總共有14項提名打入十強，非常厲害。

大熱人選林敏驄竟十強不入！（網上圖片）

不過，近日網上傳出《馬來西亞萬千星輝》頒獎典禮十強名單，「視帝」十強分別是陳山聰、陳展鵬、譚俊彥、黃宗澤、周嘉洛、張振朗、何廣沛。大熱人選林敏驄竟十強不入！而「視后」方面，鮑起靜仍跌出十強，令人十分驚訝。

由於馬來西亞的票源亦會影響香港的票率計算，林敏驄與鮑起靜可能未能順利捧獎啊。（網上圖片）

由於馬來西亞投票制度是需要每天投票，變相非常靠演員的人氣及粉絲的支持，而林敏聰與鮑起靜只在今年憑着《下流上車族》再返回電視機前與觀眾見面，對比平時有跑開宣傳，已建立足夠人氣的演員相對較為輸蝕。另外，值得一提的是，今年輿論最多的陳瀅，竟然不是靠着話題度十足的劇集《美麗戰場》躋身香港「視后」名單！相反，陳瀅在馬拉劇集《痞子殿下》就被飛走，孖劉佩玥同樣以《美麗戰場》入圍爭奪「視后」寶座，看來兩岸觀眾追劇品味大不相同，真是未到最後一刻都未知花落誰家。

林敏驄哭得讓人身同感受般的心痛及後悔 (《下流上車族》截圖)

陳瀅、劉佩玥、江美儀等入圍視后，龔嘉欣只獲提名「最受歡迎電視女角色」。（葉志明 攝）