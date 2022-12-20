東張西望｜房署未能進行家訪要求遷出　戶主兒子新疆趕回港遇阻滯

今日（20日）的《東張西望》繼續講到房署要收回單位的事件，今次蔣女士因為過去疫情問題一直未有回到香港，而房署要進行家訪時因未能如期進行，所以房署要收回單位。

《東張西望》繼續講到房署要收回單位的事件 (節目截圖)

蔣女士是長期病患者，而服用的藥物令蔣女士患上柏金遜症，每隔一段時間就會回澳洲看病，因為蔣女士的兒子在澳洲做中醫。而蔣女士的契女表示於4月中收到一個不明來歷的電話指要做家訪，蔣女士契女回應沒有人在單位，而電話中的人就說要收回單位。蔣女士用普通話激動的說：「我只有後悔，我得柏金遜也不要去澳洲，找我兒子給我治病，我不應該去澳洲！」但因為蔣女士收到信時並不適宜回香港，所以蔣女士的另一名兒子裘先生本身在新疆工作，所以想盡辦法回香港。

戶主蔣女士 (節目截圖)

裘先生一等新疆防疫措施放寬就立即放下工作回到香港，但回到深圳時卻發現回鄉證過期，不能即時回港。由於裘先生在新疆出生：「這個地區比較敏感，沒有給我辦臨時回鄉證，只能辦正式的，由於這個出生地需要兩地公安部門協調調查，一個月時間我才能拿上回鄉證，當拿上回鄉證趕回香港時，就所有事情都過去了，就沒趕上家訪。」當裘先生趕回香港時，已經過了家訪日期，意味著房署收回公屋，之後便收到房署的信件指今日是遷出的最後限期。

蔣女士的另一名兒子裘先生本身在新疆工作，所以想盡辦法回香港。 (節目截圖)

《東張西望》陪同裘先生及蔣女士到房署了解事件，房署表示蔣女士的公屋定會被收回，但現在會先與社工聯絡酌情處理。裘先生就希望房署可以把他們的難處考慮進去，不要收回他們的公屋單位。