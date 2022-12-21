王祖藍兩女同日生日開盛大派對　囡囡勁高䠷快超越爸爸身高

王祖藍、李亞男日前為女兒Gabrielle與Hayley舉辦生日會，兩個囡囡愈大愈可愛。

王祖藍、李亞男日前返港，為女兒Gabrielle與Hayley舉辦盛大生日會，同時，兩人所成立的慈善機構《一杯涼水》(A CUP OF HOPE) 更聯同另一慈善團體Lifewire《護·聯網》合作，邀請數十名病童及其家人舉行以 “We Love You” 為主題的聖誕聯歡會。兩個小朋友一樣在12月17日生日，大女Gabby 4歲，細女Hayley 2歲，穿上同款公主紗裙相當可愛猶如小公主，遺傳媽媽高朓身型雙腿修長，祖藍抱起囡囡時，目測已有爸爸2/3身高，相信好快便會高過「官方高度」有162cm的老竇王祖藍。

王祖藍、李亞男為兩女開生日會，同時，聯同另一慈善團體Lifewire《護·聯網》合作，邀請數十名病童及其家人舉行以 “We Love You” 為主題的聖誕聯歡會。

活動期間，除一起分享豐富的聖誕大餐外，大會更邀請了伍文生 (文生哥哥) 及香蕉王子，跟小朋友大玩遊戲，並送上精美禮物，讓小朋友度過歡樂的時光。對此，王祖藍表示：「因為12月剛好是兩位女兒的生日月，除了為她們慶祝生日，讓她們開心外，亦希望她們學懂將喜悅分享給別人，就像今次活動般和其他小朋友、其他家庭一起分享快樂。」

王祖藍表示希望兩個女兒學懂將喜悅分享給別人，就像今次活動般和其他小朋友、其他家庭一起分享快樂。

而李亞男就表示一直教導女兒 “Sharing is caring”，要有一顆和別人分享的心，希望藉着聖誕佳節，一起分享愛。至活動尾聲，現場一眾小朋友特別為祖藍一家準備了 “We Love You Too” 心意咭，以答謝祖藍為他們悉心安排聖誕派對，咭上貼滿了親手書寫的心意祝福，令祖藍及亞男非常感動。