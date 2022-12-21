樓價有得估｜王嘉慧西九龍豪宅曝光　父為「內地傢俬大王」超有米

由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）主持的節目《樓價有得估》，載譽歸來添食4集明（22日）晚播出的一集主題是「豪宅盤」，嘉賓為鄧梓峰、朱凱婷VS樊亦敏、陳浚霆。問到四位嘉賓平時可有睇豪宅，向來搞笑的樊亦敏即時《愛．回家之開心速遞》「三太」上身說：「嗰啲都係大龍生送畀我，我都係隨手篤架咋，唔知道幾錢！」「風少」陳浚霆則笑言：「我有時都會返錯屋企！」

周奕瑋（左起）、陳浚霆、樊亦敏、鄭裕玲、朱凱婷、鄧梓峰、鄭衍峰。

是集最大亮點是走訪憑節目《通靈之王》人氣急升的王嘉慧（Cathy）星級家居，Cathy住在位於西九龍的755呎單位，主人房由兩間房打通而成，非常闊落，Cathy平時可以在房中做運動。單位的書房空間同樣夠晒大，Cathy閒時會在書房彈豎琴和練字畫，令見慣大場面的Do姐看畢亦不禁大嗌羨慕。到底Cathy單位市值多少？明晚一集自有分曉。

王嘉慧出身富貴，近年憑節目《通靈之王》和《東張西望》人氣急升。

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而王嘉慧（Cathy）曾在倫敦大學學院（UCL College）攻讀心理學，獲得一級榮譽及「Dean’s honours list」，之後又返港攻讀中大法律博士（Juris Doctor）課程，其父親王亞明更有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俬公司創辦人，公司擁有多達約300多間加盟店，家底非常豐厚！

做東張女神。

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