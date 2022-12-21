ViuTV新劇《心靈師》未播先吸嬲　網民揚言會罷睇：有李燦琛不了

由李璨琛、ERROR成員何啟華（Dee）、劉蘊晴、陳嘉倩、姜文杰、楊詩敏、林明禎主演的ViuTV新劇《心靈師》，將接檔《百萬同居計劃》於下星期一（26/12）首播。劇集講述各種都市常見的精神病案例，從中合力解開患者心結的故事。



由李璨琛、何啟華（Dee）、姜文杰、楊詩敏、林明禎主演的ViuTV新劇《心靈師》，將於下星期一（26/12）首播。（FB圖片）

但劇集未開播卻率先吸嬲，事關主演兼監製李璨琛曾於8月在微博上載一條關於「只有一個中國」的短片。片中，他掛上警察證件帶，阻止一名外國人用過期糖果拐帶小朋友。他問小朋友帶他走的外國人是否他的爸爸，再向小朋友表明「這個世界上只有一個爸爸」，同時字幕又寫上「只有一個中國」。

李璨琛拍片爆粗撐「只有一個中國」 內地網民：想給你點一千個讚

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之後，李璨琛用廣東話怒罵外國人：「仆X吖，攞啲過期糖呃細路」後，再用普通話說：「叫什麼Sir，這裏是中國，講中文，叫長官！」不少內地網民都大讚短片內容充滿正能量兼高呼：「愛國藝人最帥」。但香港網民對這位愛國藝人並不受落，紛紛湧入ViuTV Facebook《心靈師》的宣傳帖文派嬲和留言，揚言會罷睇劇集：「Sorry Dee哥，下套先，唔關你事嘅」、「一個長官搞到套劇未播而變差評」、「好想睇Dee哥，不過有李燦琛不了」、「有林明禎都冇用，依套唔使睇」，更有人直指：「Dee哥被長官累死」。

香港網民對這位愛國藝人並不受落。

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