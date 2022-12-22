傳小糯米不喜歡劉愷威新女友李曉峰　劉丹苦笑回應：根本未見過

近日劉愷威被媒體爆出，與女友李曉峰起爭執鬧翻，而導火線與前妻楊冪有關，事關李曉鋒一直想坐正，但劉愷威礙於曾與楊冪協議，如再婚小糯米的撫養權就交回另一方。故此，劉愷威無意再婚，雙方為此事發生爭執，李曉峰刪光秀恩愛片段。另外，有傳媒爆料，小糯米看到李曉峰的照片稱「短頭髮好像男生」，故不喜歡對方，這也令李曉峰氣炸。

今日（22/12）劉丹（丹爺）出席《愛·回家》冬至活動。他接受《香港01》訪問時，多次苦笑回應全是假新聞，當提到小糯米撫養權時，丹爺略顯激動，更爆小糯米根本未見過劉愷威新女朋友李曉峰，根本不存在「不喜歡」對方的說法：「根本未見過，都未見過點會唔鍾意短頭髮呢？都真係幾好笑（如再婚，小糯米的撫養權就交回楊冪係咪真？）更加冇可能，大家信我講啦，係冇可能！（小倆口有冇鬧交？）冇啲咁嘅事，根本就係冇，咁我講啦，一笑置之囉，大家都唔好懷疑，唔好諗咁多啦，一笑置之。」

劉丹今日出席《愛·回家》冬至活動。（葉志明攝）

近日劉愷威被媒體爆出，與女友李曉峰起爭執鬧翻。（葉志明攝）

丹爺又言信佛人家，不可動怒，所以不會因假新聞影響心情：「我哋都係信佛，所以好多野唔可以做，譬如傷害人、講大話，人哋講嘢刺激咗你，你嬲都係唔啱。」至於冬至，劉愷威仍在內地工作，未能與李曉峰回港探親，再問到李曉峰有無視像問候時，丹爺依然苦笑，顯然與上次高興反應截然不同：「未啊未啊，（會唔會好期待見面？）係囉係囉，我諗愷威自有安排。」