心靈師・專訪｜李璨琛愛國抖音片連累新劇　九字回應網民罷睇

由李璨琛（Sam）、ERROR成員何啟華（Dee）、劉蘊晴、陳嘉倩、姜文杰、楊詩敏（蝦頭）、林明禎主演的ViuTV新劇《心靈師》，將接檔《百萬同居計劃》於下星期一（26/12）首播。李璨琛（飾 Sam）在劇中飾演咖啡店老闆，由於他對精神病頗有研究，因此會向到咖啡店求助的病人伸出援手。而姜文杰（Benji）則飾演精神科醫生新貴姜耀宗，在劇中他與李璨琛是大學同學，二人修讀精神科實習，卻因一次意外令李璨琛背上了沉重的枷鎖，當中隱藏一個巨大真相。

Sam坦言最近身邊很多朋友精神出了狀況，因此他希望可以籍此劇集幫助他們：「希望大家可以正視自己問題，唔好因為嗰三個字（精神病）而嚇自己，希望《心靈師》可以令大家唔好用有色眼鏡睇呢個問題。」

Sam及Benji早前接受《香港01》訪問。（梁碧玲 攝）

由於劇情與心理疾病有關，因此會偏向沉重，身兼監製李璨琛特意安排搞笑形象向來鮮明的Dee以及蝦頭擔任重要角色：「就係因為佢哋搞笑，希望可以twist一個同平時唔一樣嘅佢哋，但係阿Dee喺戲入面會不經不覺展示出骨子裡嘅搞笑，不過套劇有啲位置會比較沉重，所以係件好事。而蝦頭嘅演出同以前有好大分別，以往佢都係大癲大肺，而今次佢會比較正經同有機心。」

劇中，蝦頭（飾 黎敏君）是位心理學家，傾慕姜耀宗已久，因此她與Benji有不少對手戲，而Benji就分享特別招待對方以便入戲：「係開鏡前一晚佢已經去咗我屋企，我哋煮咗個靚飯畀佢食，就上咗天台對戲對咗幾個鐘頭，之後我哋開工開一個通宵，就已經入戲。」雖然Benji表示當中沒有激烈的場面，不過他大爆對方的「第一次」給了自己：「蝦頭人生中第一次入錄音室畀咗我，蝦頭第一次畀咗我喎！佢未錄過歌，今次我同佢嘅關係，所以我特登捉佢埋其中一首片尾曲，所以大家真係要拭目而待！」

Benji笑言蝦頭人生中第一次入錄音室畀咗自己。（梁碧玲 攝）

Sam這次拍攝心理疾病的題材是希望可以幫助到觀眾了解精神病，隨後他坦言希望接下來可以拍攝喜劇幫助港人：「其實我自己本身都好鍾意拍喜劇，如果大家有印象我都拍唔少，呢段時間係香港周邊環境有好大壓力，希望可以釋放多啲開心元素畀大家relax（放鬆）吓，其實娛樂呢兩個字係希望帶被大家歡樂，太耐冇呢啲類型電視劇同電影畀觀眾選擇，俾我揀會寧願拍開開心心入去笑嘅電影，大家愁眉苦臉入睇完出嚟嘻嘻哈哈，真係好希望做返啲咁嘅嘢。」

Benji在劇中飾演精神科醫生新貴姜耀宗。（梁碧玲 攝）

過去兩人拍攝網絡劇居多，不過Sam認為劇集無論是在電視上播放，還是在網上播出都沒有太大分別，只是播放平台不一樣，他表示希望《心靈師》能取得不俗的成績：「都係嗰句啦，我哋都希望今次反應係好嘅，又或者大家畀啲想睇嘅方向我哋，可能懸疑嘅、動作嘅或者搞笑嘅，我哋都可以係呢方面出手。」

而Benji認為在香港開拍電視劇是一件難事，不過現時在這個問題上，大家漸漸見到曙光：「其實本身喺香港開到一套電視劇已經係難上加難，之前永恆（亞視）又冇咗啦，曾經合作過嘅電視台又可能好多劇集出唔到，慣性你都要喺一間機構入面工作，裡面嘅人會設立一啲故事畀你哋去拍，而好慶幸我哋喺呢個年代可以有主創團隊，可以有自己嘅劇本，係會有新穎嘅嘢出來，所以希望未來嘅日子，我哋有更多嘅機會做啲大家唔常睇嘅故事。」而Sam亦認同表示：「相對地俾我哋嘅創作空間係大咗，就唔會有太多框框。」

Benji現時在香港開拍電視劇是一件難事。（梁碧玲 攝）

隨着串流平台的興起，無論是平台劇集還是海外影片，對於網民來說都是隨手可得的事情，因此他們亦變得「嘴刁」，被問到是否擔心網民要求高時，二人異口同聲表示：「冇嘅！」而Sam就表示身為創作者已經預計到：「我哋平常心去面對囉，如果有啲唔好嘅就盡量改善。」

Sam回應最近網民的負評論。（梁碧玲 攝）

講到現在的創作空間變得更加大，而早前Sam經常活躍於內地網上平台抖音，他所拍的短片輕易引起網民的討論，被問到會否把拍攝抖音的想法加插到《心靈師》時，Sam表示：「我諗係兩樣嘢嚟嘅，抖音還抖音，咁電視劇嘅製作模式同方式都唔一樣，始終一套長劇係九十分鐘，抖音都只是十幾秒，所以就要視乎主題創作，再去設計拍攝內容。」值得一提，近年主力在內地發展的李璨琛曾因發布多條太刻意宣揚愛國的短片，掀起不少爭議，令到劇集未開播卻率先吸嬲，甚至有大部分網民表示會罷睇，被問到會否擔心劇集出街後的反應時，Sam就平淡回應：「我冇諗過呢方面嘅嘢。」

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