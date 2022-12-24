楊明入獄｜拿督千金莊思明收押所探監　數14位不離不棄絕世好女伴

楊明去年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，其後涉拒絕提供血液樣本被捕，11月4日裁判官考慮完辯方律師的陳辭及求情後，判楊明監禁18日、停牌2年，當日得知判決後Lisa更哭成淚人。案件上訴前日（22/12）被高等法院駁回，維持原判，需即時入獄服刑18日，由囚車送往荔技角收押所。昨日（23/12）中午1時40分，女友現身荔枝角收押所探望楊明。雖然莊思明貴為拿督千金，但是在男友跌入人生低谷時，卻不離不棄與楊明風雨同路，更曾揚言非楊明不嫁，真的是患難見真情，稱得上絕世好女友！

楊明由女友莊思明陪同抵達法院。（梁碧玲攝）

其實，共富貴容易但共患難卻比想像中難，而俗語亦有伝：「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」，因此當一方有難，而令一方馬上離開，大家已經見怪不怪。不過在圈中仍然有不少情侶及夫婦會携手共度難關，經歷患難後至今仍然相當恩愛，以下盤點十四對一同捱過人生低谷的伴侶。

JW同男友感情依舊穩定。(IG@jwchubz)

JW（王灝兒）男友「前卓悅太子爺」葉韋彤及其父母，早前有報道指被一間財資管理服務公司入稟高等法院提出破產呈請，不少人擔心JW的生活與感情會否受影響。不過JW指出席活動接受訪問時表示：「最重要係我同佢係咁多年嚟都係互相支持，我同佢係講心唔講金嘅」，令不少網民大讚JW是一個能共患難的好女人。

69歲鍾鎮濤（阿B）與太太范姜素貞結婚8年。（IG：@fan_fan_fanchiang）

鍾鎮濤在2002年7月向法庭申請破產。期間阿B獲得范姜素貞在背後默默，之後支持成功翻身，2004年及2010年范姜先後為阿B添二女，2014年，二人正式拉埋天窗。

羅家英蹺著Liza姐汪明荃合照羨煞旁人﹗（IG：@wang_liza）

香港藝人汪明荃（Lisa姐）及羅家英（家英哥）在1988年因為粵劇而認識，二人瞬間墜入愛河。家英哥曾多次向Lisa姐求婚，但Lisa姐曾因經歷婚姻失敗而拒絕家英哥的求婚。其實二人相愛多年一起經歷過生死，汪明荃在2002年患上了乳腺癌及甲狀腺癌，羅家英一直陪在汪明荃左右，最後因為家英哥於2004年患上第三期肝癌，最後改變了Lisa姐的婚姻觀，所以與家英哥2009年步入婚姻的殿堂，今年二人更迎來結婚13周年。

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